Неповнолітня “блогерка” з Павлограду б’є та кусає домашніх тваринок заради контенту

Шокуючий випадок трапився у Павлограді Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Telegram-канал “На Часі”.

Неповнолітня живодерка знімає відео для соцмереж, в яких вона лупцює та знущається з домашніх тваринок.

Вона гризе за вуха кота, бігає по квартирі за собакою та поводить себе вкрай неадекватно.

За попередніми даними у дівчини можуть бути психічні розлади.

Зараз батьками та неповнолітньою займається поліція та ювенальна система протидії правопорушень.

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