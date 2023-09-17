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  • Неповнолітня “блогерка” з Павлограду б’є та кусає домашніх тваринок заради контенту

Неповнолітня “блогерка” з Павлограду б’є та кусає домашніх тваринок заради контенту

Сьогодні 18:02
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Шокуючий випадок трапився у Павлограді Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Неповнолітня

Про це повідомляє Telegram-канал “На Часі”.

Неповнолітня живодерка знімає відео для соцмереж, в яких вона лупцює та знущається з домашніх тваринок.

Вона гризе за вуха кота, бігає по квартирі за собакою та поводить себе вкрай неадекватно.

За попередніми даними у дівчини можуть бути психічні розлади.

Зараз батьками та неповнолітньою займається поліція та ювенальна система протидії правопорушень.

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