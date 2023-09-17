Неповнолітня “блогерка” з Павлограду б’є та кусає домашніх тваринок заради контенту

Про це повідомляє Telegram-канал “На Часі”.
Неповнолітня живодерка знімає відео для соцмереж, в яких вона лупцює та знущається з домашніх тваринок.
Вона гризе за вуха кота, бігає по квартирі за собакою та поводить себе вкрай неадекватно.
За попередніми даними у дівчини можуть бути психічні розлади.
Зараз батьками та неповнолітньою займається поліція та ювенальна система протидії правопорушень.
Читайте також:
СК Дніпро-1 втратив очки у матчі з Колосом на Дніпро-Арені
У понеділок багато дніпрян залишиться без світла: адреси
На Дніпропетровщині знайшли золотий перстень у вигляді змії епохи Римської імперіїКозенко Антон
Автор:
Дніпряни не змогли здолати супротив міцного "Колоса" з Ковалівки у…
У Дніпрі з 8 години ранку до 18:00 багато абонентів…
На Дніпропетровщині ентузіасти щодня продовжують розкопки. На цей раз знайшли…
Сьогодні зранку у Кривому Розі зайнялася квартира у двоповерховому житловому…