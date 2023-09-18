В Днепровском районе произошел пожар на предприятии: огонь охватил 100 кв. м (ВИДЕО)

Там на открытой территории горело сырье и готовая продукция.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 00:05.
Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 01:15 и ликвидировали в 02:04.
Огонь уничтожил полимерное сырье, готовую продукцию (резиновые галоши и сапоги), оборудование и повредил навес, электрощитовую.
Общая площадь пожара составила 100 кв. м.
К счастью, погибших и травмированных нет.
К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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