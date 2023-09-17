У Дніпрі на Парусі сталася пожежа у багатоповерхівці: жінка отруїлась чадним газом

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Вогонь охопив квартиру на останньому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
За попередніми даними, вогонь поширювався з балкона квартири, охопив кімнату і сусідній балкон.
Рятувальники також знайшли жінку 68 року народження поряд із квартирою.
Вона була у непритомному стані, швидше за все через отруєння чадним газом.
Постраждалу ушпиталили до лікарні, пожежу вдалося локалізувати за годину.
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