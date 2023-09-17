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  • У Дніпрі на Парусі сталася пожежа у багатоповерхівці: жінка отруїлась чадним газом

У Дніпрі на Парусі сталася пожежа у багатоповерхівці: жінка отруїлась чадним газом

Сьогодні 20:38
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Сьогодні о 14 годині дня на ж/м Парус у квартирі сталася пожежа.

Новости Днепра про У Дніпрі на Парусі сталася пожежа у багатоповерхівці: жінка отруїлась чадним газом

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогонь охопив квартиру на останньому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

За попередніми даними, вогонь поширювався з балкона квартири, охопив кімнату і сусідній балкон.

Рятувальники також знайшли жінку 68 року народження поряд із квартирою.

Вона була у непритомному стані, швидше за все через отруєння чадним газом.

Постраждалу ушпиталили до лікарні, пожежу вдалося локалізувати за годину.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Парусі сталася пожежа у багатоповерхівці: жінка отруїлась чадним газомУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Парусі сталася пожежа у багатоповерхівці: жінка отруїлась чадним газомРусский

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