В Днепре на Парусе произошел пожар в многоэтажке: женщина отравилась угарным газом

Сегодня в 14 часов дня на ж/м Парус в квартире произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Огонь охватил квартиру на последнем этаже девятиэтажного жилого дома.

По предварительным данным, огонь распространялся с балкона квартиры, охватил комнату и соседний балкон.

Спасатели также обнаружили женщину 68 года рождения рядом с квартирой.

Она была в бессознательном состоянии, скорее всего из-за отравления угарным газом.

Пострадавшую госпитализировали, пожар удалось локализовать через час.

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