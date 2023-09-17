В Днепре на Парусе произошел пожар в многоэтажке: женщина отравилась угарным газом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Огонь охватил квартиру на последнем этаже девятиэтажного жилого дома.
По предварительным данным, огонь распространялся с балкона квартиры, охватил комнату и соседний балкон.
Спасатели также обнаружили женщину 68 года рождения рядом с квартирой.
Она была в бессознательном состоянии, скорее всего из-за отравления угарным газом.
Пострадавшую госпитализировали, пожар удалось локализовать через час.
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