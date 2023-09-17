СК Дніпро-1 втратив очки у матчі з Колосом на Дніпро-Арені

Дніпряни не змогли здолати супротив міцного "Колоса" з Ковалівки у матчі-поверненні на "Дніпро-Арену".

Після перерви на матчі збірних повернулася УПЛ, а СК Дніпро-1 продовжує розчаровувати своїх вболівальників.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, без великої кількості гольових моментів.

У середині другого тайму, на 61-й хвилині ковалівці вийшли вперед, Антон Салабай зміг вдало зіграти на добиванні.

Дніпряни майже одразу відігрались зусиллями Гуцуляка, який підправив подачу з фланга Піхальонка.

Але на більше СК Дніпро-1 не спромігся, чергова втрата очок у надважливому матчі залишає підопічних Максимова у небезпечній близькості до зони вильоту.

Читайте також:

Українська

Автор: