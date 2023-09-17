Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

СК Дніпро-1 втратив очки у матчі з Колосом на Дніпро-Арені

Сьогодні 17:09
просмотров

Дніпряни не змогли здолати супротив міцного "Колоса" з Ковалівки у матчі-поверненні на "Дніпро-Арену".

Новости Днепра про СК Дніпро-1 втратив очки у матчі з Колосом на Дніпро-Арені

Після перерви на матчі збірних повернулася УПЛ, а СК Дніпро-1 продовжує розчаровувати своїх вболівальників.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, без великої кількості гольових моментів.

У середині другого тайму, на 61-й хвилині ковалівці вийшли вперед, Антон Салабай зміг вдало зіграти на добиванні.

Дніпряни майже одразу відігрались зусиллями Гуцуляка, який підправив подачу з фланга Піхальонка.

Але на більше СК Дніпро-1 не спромігся, чергова втрата очок у надважливому матчі залишає підопічних Максимова у небезпечній близькості до зони вильоту.

Читайте також:

Новости Днепра про СК Дніпро-1 втратив очки у матчі з Колосом на Дніпро-АреніУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У понеділок багато дніпрян залишиться без світла: адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 14:57
У понеділок багато дніпрян залишиться без світла: адреси

У Дніпрі з 8 години ранку до 18:00 багато абонентів…

На Дніпропетровщині знайшли золотий перстень у вигляді змії епохи Римської імперії
Новини Дніпра
Сьогодні 13:54
На Дніпропетровщині знайшли золотий перстень у вигляді змії епохи Римської імперії

На Дніпропетровщині ентузіасти щодня продовжують розкопки. На цей раз знайшли…

На Дніпропетровщині жінку врятували з палаючого будинку за допомогою драбини
Новини Дніпра
Сьогодні 12:35
На Дніпропетровщині жінку врятували з палаючого будинку за допомогою драбини

Сьогодні зранку у Кривому Розі зайнялася квартира у двоповерховому житловому…

У Дніпрі автівка врізалась в АЗС: працівниця заправки потрапила до лікарні
Новини Дніпра
Сьогодні 10:48
У Дніпрі автівка врізалась в АЗС: працівниця заправки потрапила до лікарні

У Дніпрі вчора ввечері сталося ДТП на проспекті Богдана Хмельницького.

Наверх