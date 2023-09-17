СК Дніпро-1 втратив очки у матчі з Колосом на Дніпро-Арені

Після перерви на матчі збірних повернулася УПЛ, а СК Дніпро-1 продовжує розчаровувати своїх вболівальників.
Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, без великої кількості гольових моментів.
У середині другого тайму, на 61-й хвилині ковалівці вийшли вперед, Антон Салабай зміг вдало зіграти на добиванні.
Дніпряни майже одразу відігрались зусиллями Гуцуляка, який підправив подачу з фланга Піхальонка.
Але на більше СК Дніпро-1 не спромігся, чергова втрата очок у надважливому матчі залишає підопічних Максимова у небезпечній близькості до зони вильоту.
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