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Нікопольщину сьогодні тероризували дрони-камікадзе

Сьогодні 19:41
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Сьогодні Нікопольщину знов тероризував ворог, на цей раз дронами-камікадзе.

Новости Днепра про Нікопольщину сьогодні тероризували дрони-камікадзе

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атакованим був Нікополь та Марганецька громада.

Окрім дронів-камікадзе росіяни використовували важку артилерію.

Населені пункти обстежують фахівці. З’ясовують наслідки ворожої агресії, – заявив голова ОВА.

Обійшлося без жертв та постраждалих серед населення. 

Сьогодні також повідомлялось про те, що над Дніпропетровщиною збили крилату ракету.

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