Нікопольщину сьогодні тероризували дрони-камікадзе

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Атакованим був Нікополь та Марганецька громада.
Окрім дронів-камікадзе росіяни використовували важку артилерію.
Населені пункти обстежують фахівці. З’ясовують наслідки ворожої агресії, – заявив голова ОВА.
Обійшлося без жертв та постраждалих серед населення.
Сьогодні також повідомлялось про те, що над Дніпропетровщиною збили крилату ракету.
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Козенко Антон
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