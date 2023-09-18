На войне погиб боевой медик из Желтых Вод: спас не одного побратима

10 сентября во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области погиб младший сержант Александр Синяков из Желтых Вод. Ему было 35 лет.
Об этом сообщает Информационный портал Жовтоводского городского совета.
Александр родился 1 февраля 1988 года в Желтых Водах. Общее среднее образование получил в СШ №1. Вне учебы посещал туристический кружок в ЦДЮТ. В дальнейшем защитник окончил Жовтоводский промышленный техникум и получил специальность техника-электрика. В 2009 году после окончания вуза Александр пошел на срочную военную службу, получил там военную специальность «командир автомобильного отделения».
Вернувшись из армии, начал работать в ЦДЮТ и возглавил там два кружка: «Школа безопасности» и «Туристический». В 2018 году его назначили руководителем кружка «Робототехника», ведь он участвовал во внедрении в образовательный процесс наиболее эффективных форм и методов работы в направлении STEM-образования.
28 сентября 2022 года Александр стал на защиту Украины. Служил в должности боевого медика Вооруженных Сил. Многие военнослужащие и побратимы обязаны ему своей жизнью.
У защитника остались мать, жена и брат. Попрощаются с Героем сегодня, 18 сентября.
Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким павшего воина! Вечная память!
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