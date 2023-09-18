Затяжна тривога: над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 2 крилаті ракети

На Дніпропетровщині тривога була оголошена з 03:50 до 06:00. За цей час наші захисники знищили над областю 2 крилаті ракети.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Під ранок над областю збили 2 крилаті ракети. Дякую оборонцям за цілодобовий захист неба, – написав він.
Крім того, вночі росіяни з важкої артилерії чотири рази обстріляли Нікопольський район – били по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах.
У результаті атак пошкоджене комунальне підприємство, знищена одна господарська споруда, ще 6 – понівечені. Побиті й 5 приватних будинків, сонячні панелі.
Інші наслідки атак уточнюються. Люди, на щастя, цілі.
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