Затяжна тривога: над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 2 крилаті ракети

Сьогодні вночі росіяни знову тероризували Україну ракетами та дронами.

На Дніпропетровщині тривога була оголошена з 03:50 до 06:00. За цей час наші захисники знищили над областю 2 крилаті ракети.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Під ранок над областю збили 2 крилаті ракети. Дякую оборонцям за цілодобовий захист неба, – написав він.

Крім того, вночі росіяни з важкої артилерії чотири рази обстріляли Нікопольський район – били по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах.

У результаті атак пошкоджене комунальне підприємство, знищена одна господарська споруда, ще 6 – понівечені. Побиті й 5 приватних будинків, сонячні панелі.

Інші наслідки атак уточнюються. Люди, на щастя, цілі.

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