Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: на 18-19 вересня

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечне метеоявище: у період на 18-19 вересня на території Дніпропетровської області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека
Прогнозується:
18 вересня: Ясна погода. Без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13 ͦС, вдень 23-28 ͦС, по місту вночі 12-14 ͦС, вдень 25-27 ͦС.
19-20 вересня: Ясна погода. Без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура вночі 9-14 ͦС, вдень 23-28 ͦС.
Будь ласка, будьте обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!
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