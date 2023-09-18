Жителі Дніпропетровщини хотіли втекти з України в причепі з зерном

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Як повідомили прикордонники Білгород-Дністровського загону, 18 жителів Харківської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської та Одеської областей вирішили втекти за кордон до Молдови.
“Туристи” скористалися послугами “гідів” з інтернету, які обіцяли переправити чоловіків за межі України. Для цього до пункту призначення “ухилянти” їхати в причепах із зерном, а перед цим декілька днів ховалися по лісосмугах. Напрямок руху їм вказували організатори.
За цю поїздку затримані заплатити 5 тисяч доларів. Таким чином, “гіди” мали отримати 90 тисяч доларів.
Як зазначили прикордонники, вони постійно відстежують протиправні схеми, виявляють та затримують не тільки «горе мандрівників», а й організаторів та переправників. У вересні вдалося затримати одного з організаторів бізнесу. Тепер він проведе у в’язниці щонайменше 5 років.
Чоловіків, яких піймали на кордоні з Молдовою, затримали. На них склали відповідні протоколи та доправили до ТЦК та СП.
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