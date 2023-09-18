У Дніпрі вперше за 46 років помітили джмеля-перевертня (ФОТО)

За словами дніпрянина Павла, цими вихідними він помітив дивну комаху, яка гуділа, наче джміль, але візуально більше нагадувала бджолу.
Як зазначили знавці комах у коментарях, на фото – муха Volucella zonaria або як її називають у народі – джмелевидка або муха-дзюрчалка.
Так, це саме муха, яка мімікрує під бджіл, щоб здаватися небезпечнішою і недоступною для хижаків.
Виходить це така муха роду джмелевидок. Вперше таку бачу за 46 років. Схоже вона паразитує у норах джмелів раз дуже на них схожа, – зазначив автор фото в коментарях.
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