У Дніпрі вперше за 46 років помітили джмеля-перевертня (ФОТО)

У Дніпрі помітили дивного джмеля.

За словами дніпрянина Павла, цими вихідними він помітив дивну комаху, яка гуділа, наче джміль, але візуально більше нагадувала бджолу.

Як зазначили знавці комах у коментарях, на фото – муха Volucella zonaria або як її називають у народі – джмелевидка або муха-дзюрчалка.

Так, це саме муха, яка мімікрує під бджіл, щоб здаватися небезпечнішою і недоступною для хижаків.

Виходить це така муха роду джмелевидок. Вперше таку бачу за 46 років. Схоже вона паразитує у норах джмелів раз дуже на них схожа, – зазначив автор фото в коментарях.

Як зауважили знавці комах, личинки волюцелли поясної (Volucella zonaria) живуть в гніздах шершнів та ос, але вони коменсали, а не паразити. Цей вид яскравий приклад мімікрії, коли зовнішній вигляд, поведінка і навіть звук польоту – імітація шершня.

Харчується доросла муха нектаром рослин. На відміну від інших комах, під яких мімікрує, волюцелли активні в холодну погоду. Якщо бджоли не вилітають з вулика, коли на вулиці з 7-8 °С, то бджоловидки при такій температурі рясно обліплюють квіти.

Дзюрчалка досить поширений вид, проте їх постійно плутають зі джмелями, зі зрозумілих причин.

фіолетову бджолу. Нагадаємо, раніше ми розповіли про небезпечнубджолу.

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