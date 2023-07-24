Москву атаковали дроны: взрыв прогремел возле здания Минобороны (фото, видео)

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.
По данным Telegram-канала «Shot» утром, примерно в 4 часа утра, в Москве прозвучала серия взрывов. Дроны атаковали улицу Лихачева.
В здании, где находится Леруа Мерлен, выбило стекло на верхних этажах. Предварительно именно туда «влетел» БПЛА, — говорится в сообщении.
А Telegram-канал Mash заявляет, что беспилотники долетели и до Комсомольского проспекта — там расположено здание Минобороны россии.
В российском издании «ТАСС», которое ссылается на экстренные службы, подтвердили «прилеты».
Кроме того, инцидент прокомментировали и в Министерстве обороны россии.
Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, — говорится в сообщении.
Сообщается, что на данный момент информации о погибших и пострадавших нет.
Украинская сторона пока никак не отреагировала на инцидент. Но паники среди россиян стало больше
Продолжение следует!
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