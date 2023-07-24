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  • Москву атакували дрони: вибух прогримів біля будівлі Міноборони (фото, відео)

Москву атакували дрони: вибух прогримів біля будівлі Міноборони (фото, відео)

Сьогодні 08:00
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У ніч на понеділок, 24 липня, у Москві пролунали вибухи. Дрони атакували будівлю поруч із Міністерством оборони рф і бізнес-центр.
Новости Днепра про Москву атакували дрони: вибух прогримів біля будівлі Міноборони (фото, відео)

Будівля Міноборони рф.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у Telegram.

За даними Telegram-каналу “Shot” вранці, приблизно о 4 годині ранку, у Москві пролунала серія вибухів. Дрони атакували вулицю Лихачова.

У будівлі, де знаходиться “Леруа Мерлен”, вибило скло на верхніх поверхах. Попередньо саме туди “влетів” БПЛА, — ідеться в повідомленні.

Новости Днепра про Москву атакували дрони: вибух прогримів біля будівлі Міноборони (фото, відео)

Новости Днепра про Москву атакували дрони: вибух прогримів біля будівлі Міноборони (фото, відео)

А Telegram-канал “Mash” заявляє, що безпілотники долетіли і до Комсомольського проспекту — там розташована будівля Міноборони рф.

У російському виданні “ТАСС”, яке посилається на екстрені служби, підтвердили “прильоти”.

Крім того, інцидент прокоментували і в Міністерстві оборони росії.

Вранці 24 липня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами по об’єктах на території міста Москви. Засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були придушені та зазнали аварії, — йдеться в повідомленні.

Новости Днепра про Москву атакували дрони: вибух прогримів біля будівлі Міноборони (фото, відео)

Повідомляють, що наразі інформації про загиблих і постраждалих немає.

Українська сторона поки що ніяк не відреагувала на інцидент. Але паніки серед росіян стало більше :)

Далі буде!

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Новости Днепра про Москву атакували дрони: вибух прогримів біля будівлі Міноборони (фото, відео)Українська

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