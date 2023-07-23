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24 июля в Днепре планируется масштабное отключение света: адреса

Сегодня 20:00
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В понедельник, 24 июля, планируется масштабное отключение электроэнергии. Это связано с ремонтными работами частной энергетической компанией ЦЕК.

Новости Днепра про 24 июля в Днепре планируется масштабное отключение света: адреса

Так, света не будет по следующим адресам:

С 08:00 до 17:00:

  • ул. Академика Янгеля: 7-13 (нечетные), 15-18, 20;
  • ул. Алана Шепарда: 26А, 28А, 29, 30А, 32А, 34А;
  • ул. Строителей: 24, 26, 28, 30;
  • ул. Новокрымская: 3, 3А;
  • ул. Титова: 1, 3, 5, 7, 8, 8Б, 9-12, 12А, 13Б, 16, 16К, 17, 19А, 21, 29, 31К, 66Б;
  • ул. Фабрично-заводская: 33;
  • ул. Шинная: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17Е, 19;
  • пер. Энергетический: 1А, 3А, 5А;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 26, 26А, 28, 28А, 29, 30, 32, 32А, 34-36, 39, 41, 45, 47;
  • просп. Александра Поля: 104, 104А, 106, 106А, 108, 110;
  • ул. Даниила Нечая: 29, 31;
  • ул. Подмогильного: 9.

с 08:00 до 18:00:

  • ул. Даниила Нечая: 26;
  • ул. Подмогильного: 17Т
  • ул. Даниила Нечая: 26.

с 08:00 до 20:00:

  • ул. Даниила Нечая: 29;
  • ул. Подмогильного: 7.

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