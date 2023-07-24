Как жителям Днепра оформить субсидию в несколько кликов: видеоинструкция

На днях Пенсионный фонд Украины запустил экспериментальный проект, в рамках которого можно подать документы на субсидию по коммунальным услугам в упрощенном варианте и онлайн.

Как именно это сделать – читайте дальше!

Отметим, что жители Днепра могут подать на жилищную субсидию, если их расходы на коммунальные услуги превышают 15% от совокупного дохода домохозяйства.

Итак, прежде всего нужно разобраться, какие документы нужны для субсидии.

Это:

Заявление;

Декларация о доходах;

Справка о реструктуризации задолженности (если есть долг);

Договор об аренде (если субсидия оформляется на арендуемое жилье);

Паспортные данные.

Далее необходимо:

Авторизироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью электронной квалифицированной подписи (КЭП). В личном кабинете в меню найти раздел «Коммуникации с ПФУ», выбрать пункт» Заявление на жилищную субсидию или льготу», нажать «Продолжить». В открывшемся окне выбрать «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту». Заполнить онлайн-форму, указав личную информацию, паспортные данные, адрес, а также информацию о других участниках заявления и банковских реквизитах. Добавить скан договора аренды, нажав кнопку “Добавить файл” (если субсидия оформляется на съемную квартиру). Нажать кнопку “Сформировать заявление”. Проверить данные. Если нужно, исправить ошибки и нажать «Подписать и отправить в ПФУ».

Далее система проверит ваше заявление – на корректность предоставленной информации. Чтобы узнать о назначении субсидии, необходимо зайти в раздел «Мои обращения» и выбрать опцию «Статус обращения».

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