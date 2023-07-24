Как жителям Днепра оформить субсидию в несколько кликов: видеоинструкция

Как именно это сделать – читайте дальше!
Отметим, что жители Днепра могут подать на жилищную субсидию, если их расходы на коммунальные услуги превышают 15% от совокупного дохода домохозяйства.
Итак, прежде всего нужно разобраться, какие документы нужны для субсидии.
Это:
Далее необходимо:
Далее система проверит ваше заявление – на корректность предоставленной информации. Чтобы узнать о назначении субсидии, необходимо зайти в раздел «Мои обращения» и выбрать опцию «Статус обращения».Александра Лучка
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