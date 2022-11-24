Мэра Харькова оштрафовали на 3400 грн за русский язык

Мэр Харькова Игорь Терехов должен оплатить штраф за обращение к харьковчанам на русском языке, что является нарушением закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Языковой омбудсмен вынес постановление о наложении штрафа в размере 3400 грн.

В документе сказано, что Терехов в обращениях к жителям Харькова в эфире общенационального телемарафона использовал негосударственный язык, чем нарушил ч. 1 ст. 12 закона о языке. Также Терехову вынесено предупреждение за нарушение части 6 статьи 27 закона, которая предусматривает, что официальные страницы мэра в Facebook и Telegram должны содержать публикации на государственном языке.

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