Мэра Харькова оштрафовали на 3400 грн за русский язык

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
Языковой омбудсмен вынес постановление о наложении штрафа в размере 3400 грн.
В документе сказано, что Терехов в обращениях к жителям Харькова в эфире общенационального телемарафона использовал негосударственный язык, чем нарушил ч. 1 ст. 12 закона о языке. Также Терехову вынесено предупреждение за нарушение части 6 статьи 27 закона, которая предусматривает, что официальные страницы мэра в Facebook и Telegram должны содержать публикации на государственном языке.
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