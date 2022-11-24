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Мэра Харькова оштрафовали на 3400 грн за русский язык

Сегодня 18:20
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Мэр Харькова Игорь Терехов должен оплатить штраф за обращение к харьковчанам на русском языке, что является нарушением закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Новости Днепра про Мэра Харькова оштрафовали на 3400 грн за русский язык

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Языковой омбудсмен вынес постановление о наложении штрафа в размере 3400 грн.

В документе сказано, что Терехов в обращениях к жителям Харькова в эфире общенационального телемарафона использовал негосударственный язык, чем нарушил ч. 1 ст. 12 закона о языке. Также Терехову вынесено предупреждение за нарушение части 6 статьи 27 закона, которая предусматривает, что официальные страницы мэра в Facebook и Telegram должны содержать публикации на государственном языке.

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Новости Днепра про Мэра Харькова оштрафовали на 3400 грн за русский языкУкраїнська Новости Днепра про Мэра Харькова оштрафовали на 3400 грн за русский языкРусский

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