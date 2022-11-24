Мера Харкова оштрафували на 3400 грн за російську мову

Про це повідомив уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремень.
Мовний омбудсмен виніс постанову про накладення штрафу у розмірі 3400 грн.
У документі сказано, що Терехов у зверненнях до мешканців Харкова в ефірі загальнонаціонального телемарафону використав недержавну мову, чим порушив ч. 1 ст. 12 закону про мову. Також Терехову винесено попередження за порушення частини 6 статті 27 закону, яка передбачає, що офіційні сторінки мера у Facebook та Telegram мають містити публікації державною мовою.
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