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  • У Дніпрі величезні черги біля банкоматів, пунктів з водою та в супермаркетах (ФОТО)

У Дніпрі величезні черги біля банкоматів, пунктів з водою та в супермаркетах (ФОТО)

Сьогодні 15:04
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Через ворожі ракетні удари Дніпро та інші міста та села України занурилися у темряву.

Новости Днепра про У Дніпрі величезні черги біля банкоматів, пунктів з водою та в супермаркетах (ФОТО)

Поки енергетики, комунальники та рятувальники працюють над відновленням електропостачання, дніпряни вирішили зробити запаси: води, продуктів, готівки.

Через це на вулицях міста зібралися величезні черги.

Так, такі натовпи можна побачити біля пунктів з водою.

Новости Днепра про У Дніпрі величезні черги біля банкоматів, пунктів з водою та в супермаркетах (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі величезні черги біля банкоматів, пунктів з водою та в супермаркетах (ФОТО)

Фото публікують місцеві жителі у соцмережах.

Новости Днепра про У Дніпрі величезні черги біля банкоматів, пунктів з водою та в супермаркетах (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі величезні черги біля банкоматів, пунктів з водою та в супермаркетах (ФОТО)

Деякі містяни на ж\м Перемога вирішили взагалі запастися водою з річки:

Новости Днепра про У Дніпрі величезні черги біля банкоматів, пунктів з водою та в супермаркетах (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі величезні черги біля банкоматів, пунктів з водою та в супермаркетах (ФОТО)

У магазинах теж досі є черги, особливо в АТБ:

А це черги біля банкоматів:

Новости Днепра про У Дніпрі величезні черги біля банкоматів, пунктів з водою та в супермаркетах (ФОТО)

Головне – не панікувати!

Віримо в ЗСУ і Україну!

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Новости Днепра про У Дніпрі величезні черги біля банкоматів, пунктів з водою та в супермаркетах (ФОТО)Українська

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