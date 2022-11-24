У Дніпрі величезні черги біля банкоматів, пунктів з водою та в супермаркетах (ФОТО)

Поки енергетики, комунальники та рятувальники працюють над відновленням електропостачання, дніпряни вирішили зробити запаси: води, продуктів, готівки.
Через це на вулицях міста зібралися величезні черги.
Так, такі натовпи можна побачити біля пунктів з водою.
Фото публікують місцеві жителі у соцмережах.
Деякі містяни на ж\м Перемога вирішили взагалі запастися водою з річки:
У магазинах теж досі є черги, особливо в АТБ:
А це черги біля банкоматів:
Головне – не панікувати!
Віримо в ЗСУ і Україну!
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