У Дніпрі величезні черги біля банкоматів, пунктів з водою та в супермаркетах (ФОТО)

Через ворожі ракетні удари Дніпро та інші міста та села України занурилися у темряву.

Поки енергетики, комунальники та рятувальники працюють над відновленням електропостачання, дніпряни вирішили зробити запаси: води, продуктів, готівки.

Через це на вулицях міста зібралися величезні черги.

Так, такі натовпи можна побачити біля пунктів з водою.

Фото публікують місцеві жителі у соцмережах.

Деякі містяни на ж\м Перемога вирішили взагалі запастися водою з річки:

У магазинах теж досі є черги, особливо в АТБ:

А це черги біля банкоматів:

Головне – не панікувати!

Віримо в ЗСУ і Україну!

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