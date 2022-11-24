З ран тече зелений гній: у Дніпрі допомоги потребує котик Сірко, якого нелюди облили окропом

У Дніпрі рятують котика Сірка, якого облили окропом

Учора 23 листопада після чергової масової атаки Україна пережила майже повний блекаут. Зокрема, все Дніпро залишилося без світла, води і опалення. Наразі ситуація почала стабілізуватися. Проте, окрім людей страждають і маленькі пухнастики. Котика Сірка якийсь нелюд облив окропом. Бідна тварина ховалася від людей, а коли його знайшли зооволонтери, той був на межі смерті.

Історію котика Сірка розповіла нам зооловолонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

За її словами, декілька днів котик пробув на вулиці з опіками. За цей час рани загноїлися, почався сепсис. Наразі ветеринари зачистили рани та зашили їх, але це не допомогло. Тепер Сірко потребує складного лікування. На жаль, на це потрібні кошти. За попередніми підрахунками, на лікування Сірка треба більше 5000 тисяч гривень. У притулку зараз проблеми з фінансуванням.

Якщо у вас є змога допомогти нещасному котикові, перерахувати гроші можна за реквізитами нижче. Сіркові дуже важко, але він вірить, що знайдуться небайдужі люди, які допоможуть його врятувати. Детальніше можна прочитати тут.

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