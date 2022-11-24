Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • З ран тече зелений гній: у Дніпрі допомоги потребує котик Сірко, якого нелюди облили окропом

З ран тече зелений гній: у Дніпрі допомоги потребує котик Сірко, якого нелюди облили окропом

Сьогодні 12:55
просмотров

У Дніпрі рятують котика Сірка, якого облили окропом

Новости Днепра про З ран тече зелений гній: у Дніпрі допомоги потребує котик Сірко, якого нелюди облили окропом

Учора 23 листопада після чергової масової атаки Україна пережила майже повний блекаут. Зокрема, все Дніпро залишилося без світла, води і опалення. Наразі ситуація почала стабілізуватися. Проте, окрім людей страждають і маленькі пухнастики. Котика Сірка якийсь нелюд облив окропом. Бідна тварина ховалася від людей, а коли його знайшли зооволонтери, той був на межі смерті.

Історію котика Сірка розповіла нам зооловолонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

За її словами, декілька днів котик пробув на вулиці з опіками. За цей час рани загноїлися, почався сепсис. Наразі ветеринари зачистили рани та зашили їх, але це не допомогло. Тепер Сірко потребує складного лікування. На жаль, на це потрібні кошти. За попередніми підрахунками, на лікування Сірка треба більше 5000 тисяч гривень. У притулку зараз проблеми з фінансуванням.

Якщо у вас є змога допомогти нещасному котикові, перерахувати гроші можна за реквізитами нижче. Сіркові дуже важко, але він вірить, що знайдуться небайдужі люди, які допоможуть його врятувати. Детальніше можна прочитати тут.

INSTAGRAM МИНИ-ПРИЮТА, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ ХВОСТИКОВ ТУТ
ВСЕ СОЦ СЕТИ, РЕКВИЗИТЫ МИНИ-ПРИЮТА/ФОНДА
Куратор мини-приюта  +380932350370 Ольга
Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение “Благотворительная помощь для котика Сирко”

Читайте також:

Новости Днепра про З ран тече зелений гній: у Дніпрі допомоги потребує котик Сірко, якого нелюди облили окропомУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі почали відновлювати водопостачання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:39
    У Дніпрі почали відновлювати водопостачання

    Енергетики, рятувальники, комунальники працюють над тим, щоб повернути у наші…

    У Дніпрі під час блекауту проводили надскладні операції: як це було
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:24
    У Дніпрі під час блекауту проводили надскладні операції: як це було

    Гендиректор лікарні Мечникова розповів, як медики вчора справлялися з несподіваним…

    У Дніпрі містяни заряджають телефони і на заправках, і в супермаркетах (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:09
    У Дніпрі містяни заряджають телефони і на заправках, і в супермаркетах (ФОТО)

    Дніпро та вся Україна переживають блекаут через російські обстріли.

    “Сподіваюся, що сьогодні всі будуть і з водою, і зі світлом”, – мер Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:49
    “Сподіваюся, що сьогодні всі будуть і з водою, і зі світлом”, – мер Дніпра

    Учора росіяни вкотре обстріляли критичну інфраструктуру України.

    Наверх