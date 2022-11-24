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У Дніпрі з самого ранку величезні черги на заправках

Сьогодні 11:09
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На дніпровських заправках ажіотаж з самого ранку.

Новости Днепра про У Дніпрі з самого ранку величезні черги на заправках

Мешканці Дніпра повідомляють, що на заправках міста з ранку ажіотаж. Водії стоять в довжелезних чергах. Фотографії з АЗС на Перемозі опублікували в місцевих телеграм-каналах. 

Зазначимо, що поки що дефіциту палива немає, тому не треба стояти в чергах та створювати ажіотаж. Ситуація під контролем.

Новости Днепра про У Дніпрі з самого ранку величезні черги на заправках

Новости Днепра про У Дніпрі з самого ранку величезні черги на заправках

Новости Днепра про У Дніпрі з самого ранку величезні черги на заправках

Нагадаємо, вчора Україна знову пережила масову ракетну атаку, яка вивела із ладу нашу енергосистему. Наразі більшість областей зі світлом. На Дніпропетровщині близько половини людей вже з електрикою. Але поки що в Дніпрі немає води, через знеструмленні насосні станції водоканалу.

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Новости Днепра про У Дніпрі з самого ранку величезні черги на заправкахУкраїнська

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