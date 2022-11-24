У Дніпрі частково працює електротранспорт: які маршрути курсують

У Дніпрі після тотального блекауту вдалося запустити частину електротранспорту. Наразі повністю працює метро.
Станом на 10:00 курсують:
Трамвайні маршрути №1, №7, №17
Працюють тролейбусні маршрути №1, №5, №7, №12, №16
Усі маршрути працюють за оперативними розкладами, тобто без дотримання графіку. Ситуація може змінитися. Перевірити які тролейбуси та трамваї працюють можна в чаті Департаменту транспорту ДМР за посиланням.
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