У Дніпрі частково працює електротранспорт: які маршрути курсують

У Дніпрі вдалося частково пустити на маршрути деякі тролейбуси та трамваї.

У Дніпрі після тотального блекауту вдалося запустити частину електротранспорту. Наразі повністю працює метро.

Станом на 10:00 курсують:

Трамвайні маршрути №1, №7, №17

Працюють тролейбусні маршрути №1, №5, №7, №12, №16

Усі маршрути працюють за оперативними розкладами, тобто без дотримання графіку. Ситуація може змінитися. Перевірити які тролейбуси та трамваї працюють можна в чаті Департаменту транспорту ДМР за посиланням.

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