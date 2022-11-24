Из ран течет зеленый гной: в Днепре в помощи нуждается котик Сирко, которого облили кипятком

Вчера 23 ноября после очередной массовой атаки Украина пережила почти полный блекаут. В частности, весь Днепр остался без света, воды и отопления. В данный момент ситуация начала стабилизироваться. Однако, кроме людей, страдают и маленькие пушистики. Котика Сирка какой-то изверг облил кипятком. Бедное животное скрывалось от людей, а когда его нашли зооволонтеры, он был на грани смерти.
Историю котика Сирко рассказала нам зооловолонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
По ее словам, несколько дней котик пробыл на улице с ожогами. За это время раны загноились, начался сепсис. Ветеринары зачистили раны и зашили их, но это не помогло. Теперь Сирко нуждается в сложном лечении. К сожалению, на это нужны деньги. По предварительным подсчетам, на лечение Сирка нужно больше 5000 тысяч гривен. В приюте сейчас проблемы с финансированием.
Если у вас есть возможность помочь несчастному котику, можно перечислить деньги по реквизитам ниже. Сирку очень тяжело, но он верит, что найдутся неравнодушные люди, которые помогут его спасти. Детальнее можно прочитать тут.
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