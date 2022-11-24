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  • Из ран течет зеленый гной: в Днепре в помощи нуждается котик Сирко, которого облили кипятком

Из ран течет зеленый гной: в Днепре в помощи нуждается котик Сирко, которого облили кипятком

Сегодня 12:55
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В Днепре спасают котика Сирка, которого облили кипятком

Новости Днепра про Из ран течет зеленый гной: в Днепре в помощи нуждается котик Сирко, которого облили кипятком

Вчера 23 ноября после очередной массовой атаки Украина пережила почти полный блекаут. В частности, весь Днепр остался без света, воды и отопления. В данный момент ситуация начала стабилизироваться. Однако, кроме людей, страдают и маленькие пушистики. Котика Сирка какой-то изверг облил кипятком. Бедное животное скрывалось от людей, а когда его нашли зооволонтеры, он был на грани смерти.

Историю котика Сирко рассказала нам зооловолонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По ее словам, несколько дней котик пробыл на улице с ожогами. За это время раны загноились, начался сепсис. Ветеринары зачистили раны и зашили их, но это не помогло. Теперь Сирко нуждается в сложном лечении. К сожалению, на это нужны деньги. По предварительным подсчетам, на лечение Сирка нужно больше 5000 тысяч гривен. В приюте сейчас проблемы с финансированием.

Если у вас есть возможность помочь несчастному котику, можно перечислить деньги по реквизитам ниже. Сирку очень тяжело, но он верит, что найдутся неравнодушные люди, которые помогут его спасти. Детальнее можно прочитать тут.

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Куратор мини-приюта  +380932350370 Ольга
Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение «Благотворительная помощь для котика Сирко»

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Новости Днепра про Из ран течет зеленый гной: в Днепре в помощи нуждается котик Сирко, которого облили кипяткомУкраїнська Новости Днепра про Из ран течет зеленый гной: в Днепре в помощи нуждается котик Сирко, которого облили кипяткомРусский

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