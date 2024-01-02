Массированный ракетный обстрел Украины: россияне бьют по гражданским объектам, много пострадавших

Они снова били по гражданским объектам – жилые многоэтажки, складские помещения, критическая инфраструктура.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Большинство ракет, выпущенных россиянами, летели на Киев и область. Информация по состоянию на 10:00:
Киев. В 6 районах возникло 7 пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском. Есть повреждения многоэтажки в Соломенском районе. Из дома эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены ГСЧС-никами из заблокированных помещений. Всего в столице более 20 раненых. К сожалению, стало известно, что в карете «скорой» умерла пожилая женщина.
Киевская область. Пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы.
На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли. В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек.
В Харькове враг ударил по центру. Известно об одном погибшем и 41 пострадавшем. Много разрушений гражданской инфраструктуры.
Информация уточняется.
Обновлено: по состоянию на 10:45 в Харькове 1 погибший, 44 раненых. Среди травмированных – 5 детей от 6 до 13 лет.
Обновлено 2: по состоянию на 11:00 в результате массированного обстрела в населенных пунктах Киевской области зафиксированы повреждения 16 частных домов, 5 многоквартирных и 75 транспортных средств. Кроме того, в недостроенной церкви произошел пожар, разрушены несколько предприятий и складских помещений. Погибли 2 человека, 16 получили травмы.
Обновлено 3: по состоянию на 11:55 в Киеве в доме в Соломенском районе уже 43 пострадавших. Одна женщина погибла.
Как сообщили в Воздушных силах, утром для массированного удара враг применил 99 ракет разных типов. Наши защитники уничтожили 72 воздушных цели: 10 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»; 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты «Калибр».
Обновлено 4: в Киеве уже 49 пострадавших и двое погибших. Все экстренные службы работают на месте.
Обновлено 5: в Харькове уже более 50 пострадавших, из них 6 – дети.
Обновлено 6: в МВД сообщили, что по состоянию на 17:00 количество пострадавших от массированной российской атаки увеличилось до 127 (в целом по Украине). Погибли 5 человек. Ликвидация последствий продолжается.
Читайте также:
Автор:
Россия – страна-террорист!
Россияне ночью снова терроризировали Днепропетровщину.
Тревога объявлена по всей Украине!
Недавно СМИ со ссылкой на Национальную стратегию доходов, принятую Кабмином…
Официальный комментарий!
С нового года жителей Днепра ждет масса нововведений – увеличится минимальная зарплата, социальные выплаты, вступят в действие несколько новых законов. Чуть позже вырастет минимальная пенсия, остальные будут проиндексированы. Но это все будет в течение года.
Россия – страна-террорист!
В Днепропетровской области задержали вора-рецидивиста.
На обновленной Успенской площади в Днепре по праздникам был аншлаг.
Наша гордость!
Январь удивляет.
В Днепропетровской области водитель, отвозивший хлеб в соседнюю область, попал в ДТП.
По предварительной информации, водитель был пьян.
Вечная слава Герою!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!