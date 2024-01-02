Массированный ракетный обстрел Украины: россияне бьют по гражданским объектам, много пострадавших

Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Они снова били по гражданским объектам – жилые многоэтажки, складские помещения, критическая инфраструктура.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Большинство ракет, выпущенных россиянами, летели на Киев и область. Информация по состоянию на 10:00:

Киев. В 6 районах возникло 7 пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском. Есть повреждения многоэтажки в Соломенском районе. Из дома эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены ГСЧС-никами из заблокированных помещений. Всего в столице более 20 раненых. К сожалению, стало известно, что в карете «скорой» умерла пожилая женщина.

Киевская область. Пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы.

На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли. В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек.

В Харькове враг ударил по центру. Известно об одном погибшем и 41 пострадавшем. Много разрушений гражданской инфраструктуры.

Информация уточняется.

Обновлено: по состоянию на 10:45 в Харькове 1 погибший, 44 раненых. Среди травмированных – 5 детей от 6 до 13 лет.

Обновлено 2: по состоянию на 11:00 в результате массированного обстрела в населенных пунктах Киевской области зафиксированы повреждения 16 частных домов, 5 многоквартирных и 75 транспортных средств. Кроме того, в недостроенной церкви произошел пожар, разрушены несколько предприятий и складских помещений. Погибли 2 человека, 16 получили травмы.

Обновлено 3: по состоянию на 11:55 в Киеве в доме в Соломенском районе уже 43 пострадавших. Одна женщина погибла.

Как сообщили в Воздушных силах, утром для массированного удара враг применил 99 ракет разных типов. Наши защитники уничтожили 72 воздушных цели: 10 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»; 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты «Калибр».

Обновлено 4: в Киеве уже 49 пострадавших и двое погибших. Все экстренные службы работают на месте.

Обновлено 5: в Харькове уже более 50 пострадавших, из них 6 – дети.

Обновлено 6: в МВД сообщили, что по состоянию на 17:00 количество пострадавших от массированной российской атаки увеличилось до 127 (в целом по Украине). Погибли 5 человек. Ликвидация последствий продолжается.

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