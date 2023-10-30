Машиниста тепловоза из Днепропетровщины будут судить за госизмену

Машинист УЗ из Павлограда сливал данные о перемещении военной техники по железной дороге.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, бывший работник Укрзализныци согласился сливать данные о железной дороге российским спецслужбам. Мужчину завербовали в январе 2023 года.

Житель Павлограда работал помощником машиниста тепловоза, потому знал всю «внутреннюю кухню». Он информировал российские спецслужбы о расположении железнодорожных сообщений и маршрутов перемещения военных и других стратегических грузов.

Со своим куратором «Крот» общался через мессенджеры. В сообщениях он отмечал данные о количестве, типе, направлениях движения, местах разгрузки военной техники, координатах железнодорожных мостов и тяговых подстанций. Также мужчина сообщал кураторам о результатах ракетных атак на объекты критической инфраструктуры.

Мужчину задержали в июне этого года. Во время обысков по месту его жительства следователи обнаружили более тысячи патронов разного калибра, которые обвиняемый хранил без разрешения.

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