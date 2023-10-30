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Машиниста тепловоза из Днепропетровщины будут судить за госизмену

Сегодня 17:38
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Машинист УЗ из Павлограда сливал данные о перемещении военной техники по железной дороге.

Новости Днепра про Машиниста тепловоза из Днепропетровщины будут судить за госизмену

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, бывший работник Укрзализныци согласился сливать данные о железной дороге российским спецслужбам. Мужчину завербовали в январе 2023 года.

Житель Павлограда работал помощником машиниста тепловоза, потому знал всю «внутреннюю кухню». Он информировал российские спецслужбы о расположении железнодорожных сообщений и маршрутов перемещения военных и других стратегических грузов.

Со своим куратором «Крот» общался через мессенджеры. В сообщениях он отмечал данные о количестве, типе, направлениях движения, местах разгрузки военной техники, координатах железнодорожных мостов и тяговых подстанций. Также мужчина сообщал кураторам о результатах ракетных атак на объекты критической инфраструктуры.

Мужчину задержали в июне этого года. Во время обысков по месту его жительства следователи обнаружили более тысячи патронов разного калибра, которые обвиняемый хранил без разрешения.

Новости Днепра про Машиниста тепловоза из Днепропетровщины будут судить за госизмену

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