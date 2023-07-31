Мальчик, которого сбил водитель Honda на трассе Днепр-Кривой Рог, умер в больнице: травмы оказались несовместимыми с жизнью

В воскресенье, 30 июля, на трассе Днепр – Кривой Рог произошла смертельная авария.
Там на пешеходном переходе водитель Honda сбил пожилую женщину и мальчика. От полученных травм пострадавшая погибла на месте. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Врачи более 5 часов боролись за жизнь пострадавшего, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Мальчик умер.
Об этом сообщает «Информатор».
В полиции смерть ребенка подтвердили.
Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Читайте также:
Автор:
Не простим!
Сегодня утром россияне ударили в Кривом Роге по жилой многоэтажке…
В Кривом Роге разбирают завалы дома, куда попала ракета.
Сегодня около 9:00 россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
В Кривом Роге российская ракета убила не менее четырех человек.
Полюбоваться на реку и другой берег Днепра в городе можно с нескольких точек. В основном это парки и набережная. Но еще несколько десятков лет назад части смотровых площадок в Днепре попросту не существовало.
Август начнется с отключения воды. Некоторым потребителям нужно сделать запасы.
Во время ракетной атаки по дому в Кривом Роге в многоэтажке находилось около 200 человек.
Не простим!
Последний месяц лета принесет жителям Днепра ряд изменений. Так, чуть сложнее станет переводить средства через терминалы самообслуживания, абитуриенты наконец узнают прошли они на бюджет или нет, а в бизнес вернуться штрафы и проверки.
С 1 августа карты будем пополнять по-новому.
В Кривом Роге количество погибших возросло до четырех.
Депутат из Сум организовал в Днепре колцентр, работники которого выдуривали у людей деньги, прикрываясь помощью для ВСУ.
Сегодня утром россияне ударили в Кривом Роге по жилой многоэтажке и зданию учебного заведения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!