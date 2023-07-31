Мальчик, которого сбил водитель Honda на трассе Днепр-Кривой Рог, умер в больнице: травмы оказались несовместимыми с жизнью

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В воскресенье, 30 июля, на трассе Днепр – Кривой Рог произошла смертельная авария.

Там на пешеходном переходе водитель Honda сбил пожилую женщину и мальчика. От полученных травм пострадавшая погибла на месте. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Врачи более 5 часов боролись за жизнь пострадавшего, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Мальчик умер.

Об этом сообщает «Информатор».

В полиции смерть ребенка подтвердили.

Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

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