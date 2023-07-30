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Бабуся загинула, а за життя дитини борються в лікарні: з’явилися подробиці смертельної ДТП на трасі Дніпро — Кривий Ріг

Сьогодні 13:54
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У неділю, 30 липня, на трасі Дніпро – Кривий Ріг автомобіль збив літню жінку з дитиною. Пенсіонерка померла на місці, а хлопчика у важкому стані госпіталізували до реанімації.

Новости Днепра про Бабуся загинула, а за життя дитини борються в лікарні: з'явилися подробиці смертельної ДТП на трасі Дніпро — Кривий Ріг

Аварія трапилася приблизно о 7:20. 

За попередньою інформацією, автомобіль Honda наїхав на 74-річну жінку та 10-річного хлопчика, які перетинали дорогу по переходу.

Бабуся від отриманих травм загинула на місці, а дитину з численними травмами та без свідомості госпіталізували. Зараз за житя хлопця борються лікарі. 

Водія затримали, на місці працює поліція.

Новости Днепра про Бабуся загинула, а за життя дитини борються в лікарні: з'явилися подробиці смертельної ДТП на трасі Дніпро — Кривий Ріг

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Новости Днепра про Бабуся загинула, а за життя дитини борються в лікарні: з'явилися подробиці смертельної ДТП на трасі Дніпро — Кривий РігУкраїнська

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