Бабуся загинула, а за життя дитини борються в лікарні: з’явилися подробиці смертельної ДТП на трасі Дніпро — Кривий Ріг

У неділю, 30 липня, на трасі Дніпро – Кривий Ріг автомобіль збив літню жінку з дитиною. Пенсіонерка померла на місці, а хлопчика у важкому стані госпіталізували до реанімації.

Аварія трапилася приблизно о 7:20.

За попередньою інформацією, автомобіль Honda наїхав на 74-річну жінку та 10-річного хлопчика, які перетинали дорогу по переходу.

Бабуся від отриманих травм загинула на місці, а дитину з численними травмами та без свідомості госпіталізували. Зараз за житя хлопця борються лікарі.

Водія затримали, на місці працює поліція.

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