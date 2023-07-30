Бабуся загинула, а за життя дитини борються в лікарні: з’явилися подробиці смертельної ДТП на трасі Дніпро — Кривий Ріг

Аварія трапилася приблизно о 7:20.
За попередньою інформацією, автомобіль Honda наїхав на 74-річну жінку та 10-річного хлопчика, які перетинали дорогу по переходу.
Бабуся від отриманих травм загинула на місці, а дитину з численними травмами та без свідомості госпіталізували. Зараз за житя хлопця борються лікарі.
Водія затримали, на місці працює поліція.
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