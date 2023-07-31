Хлопчик, якого збив водій Honda на трасі Дніпро-Кривий Ріг, помер у лікарні: травми виявились несумісними з життям

У неділю, 30 липня, на трасі Дніпро – Кривий Ріг сталася смертельна аварія.
Там на пішохідному переході водій Honda збив літню жінку та хлопчика. Від отриманих травм постраждала загинула на місці. Дитину у важкому стані госпіталізували до лікарні.
Лікарі понад 5 годин боролися за життя постраждалого, проте травми виявились несумісними з життям. Хлопчик помер.
Про це повідомляє “Інформатор”.
У поліції смерть дитини підтвердили.
Усі обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
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