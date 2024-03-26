Люди слышали визг: в Кривом Роге щенок неделю просидел в глубоком колодце

Собака чудом осталась жива.

25 марта в полицию обратились неравнодушные горожане и сообщили, что в течение прошлой недели слышат жалкий визг собаки, но не понимали откуда.

Оказалось, что неподалеку находится колодец глубиной примерно восемь метров, в который упал пес. Из-за глубины, у животного не было возможности выбраться своими силами.

Собака несколько дней сидела на глубине и уже не подавала голоса.

Для помощи полицейские вызвали спасателей. Совместными усилиями они смогли достать бессильное животное.

К счастью, четвероногий травм не получил. Его согрели, накормили, напоили водой, поэтому сейчас животное ищет любящую семью, – рассказали правоохранители.

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