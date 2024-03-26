Люди слышали визг: в Кривом Роге щенок неделю просидел в глубоком колодце

25 марта в полицию обратились неравнодушные горожане и сообщили, что в течение прошлой недели слышат жалкий визг собаки, но не понимали откуда.
Оказалось, что неподалеку находится колодец глубиной примерно восемь метров, в который упал пес. Из-за глубины, у животного не было возможности выбраться своими силами.
Собака несколько дней сидела на глубине и уже не подавала голоса.
Для помощи полицейские вызвали спасателей. Совместными усилиями они смогли достать бессильное животное.
К счастью, четвероногий травм не получил. Его согрели, накормили, напоили водой, поэтому сейчас животное ищет любящую семью, – рассказали правоохранители.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области будут судить чиновников, разворовавших деньги на строительстве…
В Павлограде на Днепропетровщине ребенок выпал из окна 4-го этажа.
В Кривом Роге во время последней тревоги слышали взрыв.
Окончательное количество пострадавших по всей Украине и сумму ущерба устанавливают…
В Днепре ожидается сильный туман.
Могут перекрыть важный железнодорожный переезд.
В Днепропетровской области будут судить чиновников, разворовавших деньги на строительстве столовой воинской части.
В Днепре из-за возгорания сухостоя огонь почти перекинулся на детскую площадку.
В Павлограде на Днепропетровщине ребенок выпал из окна 4-го этажа.
Эксперты допустили, за сколько будет долетать до Днепра и других городов "Циркон", которым начали обстреливать Украину россияне.
Футбол в Екатеринослав «привезли» иностранные специалисты, работающие по приглашению на промышленных заводах города. В свободное от работы время они гоняли мяч.
В Кривом Роге во время последней тревоги слышали взрыв.
Владимир Зеленский уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова.
Окончательное количество пострадавших по всей Украине и сумму ущерба устанавливают правоохранители.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!