Люди работают даром: на Криворожье десятки предприятий накопили зарплатные долги

Об этом сообщили в Криворожской РГА.
У большинства компаний проблемы возникли из-за карантинных ограничений, после которых предприятия не оправились до сих пор; войну и последствия, связанные с ней. Как сообщили в РГА, зарплатные долги составили от нескольких тысяч до 107 тысяч гривен. Задолженность по возмещению пенсий, назначенных на льготных условиях, составляет для разных предприятий от 78 900 до 1 024 800 гривен.
Среди должников такие компании:
В Криворожской РГА отметили, что по состоянию на 23 ноября подразделение Криворожской тепловой электрической станции ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» погасил в полном объеме задолженность по возмещению пенсий назначенных на льготных условиях в сумме – 1024800 гривен, но зарплатные долги еще остались.
В то же время есть и хорошие новости — с начала 2023 года общая задолженность уменьшилась на 54%, с 12869,4 тысячи гривен до 5830,4 тысячи грн.
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