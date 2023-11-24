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Люди работают даром: на Криворожье десятки предприятий накопили зарплатные долги

Сегодня 18:55
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В Криворожском районе 13 предприятий разной формы собственности имеют задолженность по заработной плате или по возмещению пенсий.

Новости Днепра про Люди работают даром: на Криворожье десятки предприятий накопили зарплатные долги

Об этом сообщили в Криворожской РГА.

У большинства компаний проблемы возникли из-за карантинных ограничений, после которых предприятия не оправились до сих пор; войну и последствия, связанные с ней. Как сообщили в РГА, зарплатные долги составили от нескольких тысяч до 107 тысяч гривен. Задолженность по возмещению пенсий, назначенных на льготных условиях, составляет для разных предприятий от 78 900 до 1 024 800 гривен.

Среди должников такие компании:

  • ООО «Автомагистраль – Восток»,
  • ГП «Токовское гранитный карьер»,
  • коммунальное предприятие «Апостоловеводоканал «Апостоловский городской совет»,
  • Радушанское жилищно-коммунальное предприятие,
  • отделенное подразделение Криворожская тепловая электрическая станция ПАО «ДТЭК Днепроэнерго»,
  • ГП «Токовское гранитный карьер»,
  • ПАО «Подстепнянский завод строительных материалов»,
  • Криворожский районный союз потребительских товаров,
  • КП «Апостоловская типография»,
  • КП «Софиевская типография»,
  • ООО «Рантье»,
  • ООО «Горкис Грант»,
  • СПК «Ингулец».

В Криворожской РГА отметили, что по состоянию на 23 ноября подразделение Криворожской тепловой электрической станции ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» погасил в полном объеме задолженность по возмещению пенсий назначенных на льготных условиях в сумме – 1024800 гривен, но зарплатные долги еще остались.

В то же время есть и хорошие новости — с начала 2023 года общая задолженность уменьшилась на 54%, с 12869,4 тысячи гривен до 5830,4 тысячи грн.

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