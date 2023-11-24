Люди работают даром: на Криворожье десятки предприятий накопили зарплатные долги

В Криворожском районе 13 предприятий разной формы собственности имеют задолженность по заработной плате или по возмещению пенсий.

Об этом сообщили в Криворожской РГА.

У большинства компаний проблемы возникли из-за карантинных ограничений, после которых предприятия не оправились до сих пор; войну и последствия, связанные с ней. Как сообщили в РГА, зарплатные долги составили от нескольких тысяч до 107 тысяч гривен. Задолженность по возмещению пенсий, назначенных на льготных условиях, составляет для разных предприятий от 78 900 до 1 024 800 гривен.

Среди должников такие компании:

ООО «Автомагистраль – Восток»,

ГП «Токовское гранитный карьер»,

коммунальное предприятие «Апостоловеводоканал «Апостоловский городской совет»,

Радушанское жилищно-коммунальное предприятие,

отделенное подразделение Криворожская тепловая электрическая станция ПАО «ДТЭК Днепроэнерго»,

ГП «Токовское гранитный карьер»,

ПАО «Подстепнянский завод строительных материалов»,

Криворожский районный союз потребительских товаров,

КП «Апостоловская типография»,

КП «Софиевская типография»,

ООО «Рантье»,

ООО «Горкис Грант»,

СПК «Ингулец».

В Криворожской РГА отметили, что по состоянию на 23 ноября подразделение Криворожской тепловой электрической станции ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» погасил в полном объеме задолженность по возмещению пенсий назначенных на льготных условиях в сумме – 1024800 гривен, но зарплатные долги еще остались.

В то же время есть и хорошие новости — с начала 2023 года общая задолженность уменьшилась на 54%, с 12869,4 тысячи гривен до 5830,4 тысячи грн.

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