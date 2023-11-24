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  • Люди працюють задарма: на Криворіжжі десятки підприємств накопичили зарплатні борги

Люди працюють задарма: на Криворіжжі десятки підприємств накопичили зарплатні борги

Сьогодні 18:55
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У Криворізькому районі 13 підприємств різної форми власності мають заборгованість із заробітної плати або з відшкодування пенсій.

Новости Днепра про Люди працюють задарма: на Криворіжжі десятки підприємств накопичили зарплатні борги

Про це повідомили в Криворізькій РДА. 

У більшості компаній проблеми виникли через карантинні обмеження, після яких підприємства не оговталися досі; війну та наслідки пов’язані з нею. Як повідомили в РДА, зарплатні борги сягнули від кількох тисяч до 107 тисяч гривень. Заборгованість із відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, становить для різних підприємств від 78 900 до 1024800 гривень.

Серед боржників такі компанії:

  • ТОВ «Автомагістраль – Схід»,
  • ДП «Токівське гранітний кар’єр»,
  • комунальне підприємство «Апостоловеводоканал «Апостолівської міської ради»,
  • Радушанське житлово-комунальне підприємство,
  • відокремлений підрозділ Криворізька теплова електрична станція ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»,
  • ДП «Токівське гранітний кар’єр»,
  • ПАТ «Підстепнянський завод будівельних матеріалів»,
  • Криворізька районна спілка споживчих товарів,
  • КП «Апостолівська друкарня»,
  • КП «Софіївська друкарня»,
  • ТОВ «Рантьє»,
  • ТОВ «Горкіс Грант»,
  • СВК «Інгулець».

У Криворізькій РДА зазначили, що станом на 23 листопада підрозділ Криворізької теплової електричної станції ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» погасив в повному обсязі заборгованість з відшкодування пенсій призначених на пільгових умовах в сумі – 1024800 гривень, а зарплатні борги ще залишилися.

Водночас є і хороші новини – з початку 2023 загальна заборгованість зменшилася на 54%, з 12869,4 тисяч гривень до 5830,4 тисячі грн.

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