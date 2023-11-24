Люди працюють задарма: на Криворіжжі десятки підприємств накопичили зарплатні борги

Про це повідомили в Криворізькій РДА.
У більшості компаній проблеми виникли через карантинні обмеження, після яких підприємства не оговталися досі; війну та наслідки пов’язані з нею. Як повідомили в РДА, зарплатні борги сягнули від кількох тисяч до 107 тисяч гривень. Заборгованість із відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, становить для різних підприємств від 78 900 до 1024800 гривень.
Серед боржників такі компанії:
У Криворізькій РДА зазначили, що станом на 23 листопада підрозділ Криворізької теплової електричної станції ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» погасив в повному обсязі заборгованість з відшкодування пенсій призначених на пільгових умовах в сумі – 1024800 гривень, а зарплатні борги ще залишилися.
Водночас є і хороші новини – з початку 2023 загальна заборгованість зменшилася на 54%, з 12869,4 тисяч гривень до 5830,4 тисячі грн.
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