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  • В Днепре на Отечественной сбили 17-летнюю девушку: перебегала дорогу в неположенном месте

В Днепре на Отечественной сбили 17-летнюю девушку: перебегала дорогу в неположенном месте

Сегодня 08:00
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Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Новости Днепра про В Днепре на Отечественной сбили 17-летнюю девушку: перебегала дорогу в неположенном месте

Вчера, 23 ноября, в Днепре на улице Отечественной произошла авария – там водитель автомобиля Volkswagen сбил 17-летнюю девушку.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

По предварительной информации, девушка перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель иномарки не успел среагировать и совершил наезд на пешехода.

Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про В Днепре на Отечественной сбили 17-летнюю девушку: перебегала дорогу в неположенном месте

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области объявили двойное предупреждение об опасных метеоявлениях.

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