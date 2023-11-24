В Днепре на Отечественной сбили 17-летнюю девушку: перебегала дорогу в неположенном месте

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Вчера, 23 ноября, в Днепре на улице Отечественной произошла авария – там водитель автомобиля Volkswagen сбил 17-летнюю девушку.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

По предварительной информации, девушка перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель иномарки не успел среагировать и совершил наезд на пешехода.

Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области объявили двойное предупреждение об опасных метеоявлениях.

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