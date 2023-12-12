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Киевстар частично заработал: когда связь могут вернуть полноценно

Сегодня 21:21
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Киевстар понемногу оправляется от мощной кибератаки.

Новости Днепра про Киевстар частично заработал: когда связь могут вернуть полноценно

По состоянию на 20.00 Kyivstar частично возобновил работу услуг фиксированной связи. Специалисты продолжают работать над возобновлением других услуг, сообщили в компании. Там ожидается, что окончательно завершить работу удастся в течение завтрашнего дня, 13 декабря.

Восстановление сервисов будет постепенным, о чем будут извещать на официальной Facebook-странице.

Также в Киевстар просят не вестись на сообщения в сети, где абонентам якобы обещают компенсацию в размере 200 гривен.

Сейчас в разных мессенджерах активизировались мошенники, поэтому мы просим вас доверять только официальной информации. Новости о компенсациях и сроках обновления сети будут поступать исключительно с официальных страниц компании. Предостерегаем вас не делиться номерами телефонов и личными данными с подозрительными людьми, они могут оказаться мошенниками, — говорится в сообщении.

Напомним, связь исчезла утром 12 декабря. Абоненты не могут ни позвонить, ни воспользоваться интернетом. Из-за масштабного сбоя есть перебои в работе банковских терминалов, уличного освещения и сирен. В частности, в Днепре и Криворожье некоторые системы работают с помощью Киевстара, поэтому местные не будут слышать сигнал тревоги. Людей просят пользоваться альтернативными каналами оповещения.

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