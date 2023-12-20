В «Киевстар» устранили трудности со связью, которые возникали утром, и сообщили несколько хороших новостей

12 декабря "Киевстар" стал мишенью мощной кибератаки. Из-за этого произошел технический сбой и услуги оператора были недоступны абонентам.

Со временем компания возобновила почти все услуги, но сегодня утром снова возникли проблемы со связью: украинцы сообщали, что не работает интернет и мобильное приложение, нет возможности позвонить.

В «Киевстар» прокомментировали это и сообщили, что специалисты уже работают над решением проблем.

Позже в компании рассказали, что трудности со связью, которые возникали утром, устранили. И добавили, что есть несколько хороших новостей для абонентов. В частности, о том, что LTE в Украине и роуминге уже работает без ограничения скорости.

Трудности со связью, которые возникали утром, — устранены. Сейчас сервисы работают в обычном режиме. А еще из хороших новостей: LTE в Украине и в роуминге работает без ограничения скорости; мы завершаем стабилизацию после масштабной хакерской атаки; в ближайшее время сообщим о начислении бонусов и компенсаций, — говорится в сообщении.

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