Киевстар определился с компенсацией для своих абонентов: какой она будет для жителей Днепра

В «Киевстаре» определились с форматом компенсации для абонентов. Отменяется следующая абонплата по тарифам для всех клиентов.
Компания сообщила, что полностью восстановила все сервисы, пострадавшие из-за хакерской атаки.
«Киевстар» информирует, что:
Плановая тарифная плата не будет взыматься:
Плата за тариф будет отменена автоматически — подключать ничего не нужно, пояснили в компании.
Напомним, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной кибератаки. Поэтому на несколько дней полностью исчезла голосовая связь, домашний и мобильный интернет. Работа оператора полностью остановилась. Впоследствии удалось восстановить часть сервисов. И только на этой неделе удалось окончательно стабилизировать все процессы.
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