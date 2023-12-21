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  • Киевстар определился с компенсацией для своих абонентов: какой она будет для жителей Днепра

Киевстар определился с компенсацией для своих абонентов: какой она будет для жителей Днепра

Сегодня 12:26
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Киевстар озвучил компенсации своим абонентам.

Новости Днепра про Киевстар определился с компенсацией для своих абонентов: какой она будет для жителей Днепра

В «Киевстаре» определились с форматом компенсации для абонентов. Отменяется следующая абонплата по тарифам для всех клиентов.

Компания сообщила, что полностью восстановила все сервисы, пострадавшие из-за хакерской атаки.

«Киевстар» информирует, что:

  • отменяет плановую плату за тариф для своих пользователей;
  • выделяет 100 000 000 гривен на нужды ВСУ.

Плановая тарифная плата не будет взыматься:

  • у абонентов подписки, контракта и контрактных абонентов с услугой «Домашний Интернет» с 22.12 до 21.01;
  • у бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;
  • с пользователей «Домашнего Интернета» и «ВСЕ ВМЕСТЕ» с 1.01 по 31.01.

Плата за тариф будет отменена автоматически — подключать ничего не нужно, пояснили в компании.

Напомним, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной кибератаки. Поэтому на несколько дней полностью исчезла голосовая связь, домашний и мобильный интернет. Работа оператора полностью остановилась. Впоследствии удалось восстановить часть сервисов. И только на этой неделе удалось окончательно стабилизировать все процессы.

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