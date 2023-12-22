Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жителям Днепра приходят смс якобы от «Киевстар»: требуют долг

Сегодня 13:49
просмотров

После кибератаки на "Киевстар" в сети стало больше мошенников.

Новости Днепра про Жителям Днепра приходят смс якобы от

Так, многим украинцам, в частности, жителям Днепра, приходят сомнительные сообщения якобы от «Киевстар». В них указано, что абонент должен оплатить задолженность по договору от оператора. В самом смс есть ссылка, по которой нужно перейти, чтобы ознакомиться с подробной информацией о самом долге.

Кроме того, в сети все чаще появляются сообщения, что «Киевстар» якобы планирует выплатить своим абонентам определенную сумму – для этого также нужно перейти по сомнительной ссылке.

В компании отметили, что они не рассылают абонентам сообщения подобного характера. Всю информацию о тарифе и компенсациях можно получить только на официальных ресурсах «Киевстар».

Злоумышленники хотят получить ваши персональные данные и деньги, спекулируя на ситуации с хакерской атакой. Мы подчеркиваем: правдивая информация о компенсациях предоставляется только на наших официальных ресурсах; если вы встретили сообщение, якобы от нашего имени, где кто-то обещает денежные выплаты (50-100-500 грн и так далее) — это мошенники; никогда не переходите по ссылкам, размещенным не на официальных площадках компании; информируя о компенсации, мы не рассылаем никаких напоминаний о долгах абонентов. Такие сообщения или письма – это фишинг, к которому причастны мошенники. Будьте осторожны и соблюдайте правила кибербезопасности, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про Жителям Днепра приходят смс якобы от

Читайте также:

Новости Днепра про Жителям Днепра приходят смс якобы от Українська Новости Днепра про Жителям Днепра приходят смс якобы от Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 18:02
Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)

В первые несколько десятков лет после основания города Екатеринослава его…

В Днепре приют, который занимается 157 животными, на грани выживания: какая помощь нужна
Новости Днепра
Сегодня 17:38
В Днепре приют, который занимается 157 животными, на грани выживания: какая помощь нужна

В Днепре приют, спасших сотни животных, на грани выживания.

В Днепре мужчина повесился на металлической трубе
Новости Днепра
Сегодня 16:21
В Днепре мужчина повесился на металлической трубе

Ужасный инцидент произошел сегодня, 22 декабря, в Самарском районе города.

Рождество 2023: когда отмечаем, традиции праздника и что нельзя делать
Новости Днепра
Сегодня 15:46
Рождество 2023: когда отмечаем, традиции праздника и что нельзя делать

Рождество считается одним из самых больших религиозных праздников не только…

Последние новости

Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)
Как выглядела река Жабокряч, которая когда-то протекала в центре Днепра: уникальное фото (ФОТО)

В первые несколько десятков лет после основания города Екатеринослава его жителей постоянно затапливало. Надо сказать, что заселенными были только те улицы, которые сейчас находятся в центре города. Во время обильных осадков и весной из берегов выходила не только река Половица,…

Сегодня 18:02
3
просмотров
В Днепре приют, который занимается 157 животными, на грани выживания: какая помощь нужна
В Днепре приют, который занимается 157 животными, на грани выживания: какая помощь нужна

В Днепре приют, спасших сотни животных, на грани выживания.

Сегодня 17:38
4
просмотров
Женщина «мобилизовала» мужа, чтобы запугать при разводе: в скандале с ТЦК в Одессе неожиданная развязка
Женщина «мобилизовала» мужа, чтобы запугать при разводе: в скандале с ТЦК в Одессе неожиданная развязка

В скандале с ТЦК Одессы неожиданная развязка.

Сегодня 16:54
7
просмотров
В Днепре мужчина повесился на металлической трубе
В Днепре мужчина повесился на металлической трубе

Ужасный инцидент произошел сегодня, 22 декабря, в Самарском районе города.

Сегодня 16:21
7
просмотров
На Днепропетровщине готовят к переименованию еще один районный центр: что не так с Синельниково
На Днепропетровщине готовят к переименованию еще один районный центр: что не так с Синельниково

Жителей города Синельниково призывают предлагать свои варианты для нового названия города.

Сегодня 16:17
3
просмотров
Рождество 2023: когда отмечаем, традиции праздника и что нельзя делать
Рождество 2023: когда отмечаем, традиции праздника и что нельзя делать

Рождество считается одним из самых больших религиозных праздников не только в Украине, но и во всем мире. В этом году жители Днепра будут праздновать его 25 декабря, согласно новоюлианскому календарю. Напомним, Украина перешла на него с сентября этого года, поэтому…

Сегодня 15:46
3
просмотров
«Мы и дети выжили в аду»: в Киеве российский «шахед» разрушил квартиру известного телеведущего
«Мы и дети выжили в аду»: в Киеве российский «шахед» разрушил квартиру известного телеведущего

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. В Киеве прогремело много взрывов.

Сегодня 15:26
4
просмотров
Нидерланды готовят для передачи Украине первые 18 самолетов F-16
Нидерланды готовят для передачи Украине первые 18 самолетов F-16

Первые 18 долгожданных самолетов F-16 готовят для передачи Украине.

Сегодня 15:17
5
просмотров
В Днепре работник компании мобсвязи, который шпионил за ВСУ, во время суда просился на обмен в РФ
В Днепре работник компании мобсвязи, который шпионил за ВСУ, во время суда просился на обмен в РФ

В Днепре приговорили к 15 годам лишения свободы предателя Украины.

Сегодня 14:42
4
просмотров
Вышли из дома и пропали без вести: в Днепре полиция разыскивает двух 12-летних девочек
Вышли из дома и пропали без вести: в Днепре полиция разыскивает двух 12-летних девочек

Нужна ваша помощь!

Сегодня 14:07
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх