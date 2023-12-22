Жителям Днепра приходят смс якобы от «Киевстар»: требуют долг

Так, многим украинцам, в частности, жителям Днепра, приходят сомнительные сообщения якобы от «Киевстар». В них указано, что абонент должен оплатить задолженность по договору от оператора. В самом смс есть ссылка, по которой нужно перейти, чтобы ознакомиться с подробной информацией о самом долге.
Кроме того, в сети все чаще появляются сообщения, что «Киевстар» якобы планирует выплатить своим абонентам определенную сумму – для этого также нужно перейти по сомнительной ссылке.
В компании отметили, что они не рассылают абонентам сообщения подобного характера. Всю информацию о тарифе и компенсациях можно получить только на официальных ресурсах «Киевстар».
Злоумышленники хотят получить ваши персональные данные и деньги, спекулируя на ситуации с хакерской атакой. Мы подчеркиваем: правдивая информация о компенсациях предоставляется только на наших официальных ресурсах; если вы встретили сообщение, якобы от нашего имени, где кто-то обещает денежные выплаты (50-100-500 грн и так далее) — это мошенники; никогда не переходите по ссылкам, размещенным не на официальных площадках компании; информируя о компенсации, мы не рассылаем никаких напоминаний о долгах абонентов. Такие сообщения или письма – это фишинг, к которому причастны мошенники. Будьте осторожны и соблюдайте правила кибербезопасности, – говорится в сообщении.
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