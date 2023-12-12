Київстар частково запрацював: коли зв’язок можуть повернути повноцінно

Київстар потроху оклигує від потужної кібератаки.

Станом на 20:00 Kyivstar частково відновив роботу послуг фіксованого зв’язку. Спеціалісти продовжують працювати над відновленням інших послуг, повідомили у компанії. Там очікують, що остаточно завершити роботу вдасться протягом завтрашнього дня, 13 грудня.

Відновлення сервісів буде поступовим, про що сповіщатимуть на офіційній Facebook-сторінці.

Також в Київстарі просять не вестися на повідомлення у мережі, де абонентам нібито обіцяють компенсацію у розмірі 200 гривень.

Зараз у різних месенджерах активізувались шахраї, тому ми просимо вас довіряти тільки офіційній інформації. Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії. Застерігаємо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитись шахраями, – йдеться у повідомленні. Нагадаємо, зв’язок зник зранку 12 грудня. Абоненти не можуть ні зателефонувати, ні скористатися інтернетом. Через масштабний збій є перебої у роботі банківських терміналів, вуличного освітлення та сирен. Зокрема у Дніпрі та Криворіжжі деякі системи працюють за допомогою Київстару, тож місцеві не чутимуть сигнал тривоги. Людей просять користуватися альтернативними каналами сповіщення.

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