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Криворожские боксеры завоевали золотые медали на Всеукраинском турнире

Сегодня 06:45
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Поздравляем боксеров и тренеров с блестящей победой!

Новости Днепра про Криворожские боксеры завоевали золотые медали на Всеукраинском турнире

С 25 по 30 апреля в Житомире проходил Всеукраинский турнир по боксу, где криворожские спортсмены завоевали золотые медали. Об этом говорится на странице ДЮСШ №8.

Соревнования проходили в честь памяти Руслана Оглу.

Воспитанники ДЮСШ №8 — Кирилл Лавриненко, Святослав Кащей и Артур Кузьменко получили три золотых медали по боксу.

Подготовкой к Всеукраинскому турниру занимались тренеры — Богдан Шолом и Александр Кучерявый.

Новости Днепра про Криворожские боксеры завоевали золотые медали на Всеукраинском турнире

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