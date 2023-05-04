Криворожские боксеры завоевали золотые медали на Всеукраинском турнире

Поздравляем боксеров и тренеров с блестящей победой!

С 25 по 30 апреля в Житомире проходил Всеукраинский турнир по боксу, где криворожские спортсмены завоевали золотые медали. Об этом говорится на странице ДЮСШ №8.

Соревнования проходили в честь памяти Руслана Оглу.

Воспитанники ДЮСШ №8 — Кирилл Лавриненко, Святослав Кащей и Артур Кузьменко получили три золотых медали по боксу.

Подготовкой к Всеукраинскому турниру занимались тренеры — Богдан Шолом и Александр Кучерявый.

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