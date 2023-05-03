Забил молотком по голове: на Днепропетровщине сын убил отца

Как сообщают в полиции, подозреваемый нанес отцу удары молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Злоумышленника задержали. С места происшествия изъяли орудие преступления – молоток.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следствие продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина забил сожительницу до смерти.
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