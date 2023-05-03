Забил молотком по голове: на Днепропетровщине сын убил отца

В понедельник, 1 мая, в одной из квартир на территории Покровского района ранее судимый 24-летний сын убил своего 46-летнего отца.

Как сообщают в полиции, подозреваемый нанес отцу удары молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Злоумышленника задержали. С места происшествия изъяли орудие преступления – молоток.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина забил сожительницу до смерти.

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