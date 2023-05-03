Стало известно, почему жители Днепровского района слышали взрыв 3 мая

В Днепровском районе слышали взрыв.

Днем 3 мая жители Днепровского района могли слышно взрыв. Как оказалось позже – это была работа Воздушных сил.

По информации ПК Схід, в районе Николаевки, Днепровского района сбит один разведывательный БПЛА. На этот раз в наши края залетела редкая птичка типа «Картограф».

Этот БПЛА не представлял опасности для жителей области, поэтому тревогу не объявляли.

На фото выше железо, которое сбили наши защитники.

Напомним, сегодня ночью Днепр атаковали дронами-камикадзе. 7 из них удалось сбить силам ПВО, а один попал в админздание. По словам ОВА, обошлось без жертв, а масштабы разрушений уточняются.

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