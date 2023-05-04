Криворізькі боксери вибороли золоті медалі на Всеукраїнському турнірі

З 25 по 30 квітня у Житомирі проходив Всеукраїнський турнір з боксу, де криворізькі спортсмени завоювали золоті медалі. Про це йдеться на фейсбук-сторінці ДЮСШ №8.
Змагання проходили на честь пам’яті Руслана Оглу.
Вихованці ДЮСШ №8 — Кирило Лавриненко, Святослав Кащєй та Артур Кузьменко здобули три золоті медалі з боксу.
Підготовкою до Всеукраїнського турніру займалися тренери — Богдан Шолом і Олександр Кучерявий.
Читайте також:
Автор:
Вітаємо спортсменок з блискучими досягненнями та бажаємо нових перемог!
Біля ресторану "Поплавок" на вечірню прогулянку вийшла качина малеча разом…
Вітаємо спортсмена з блискучою перемогою та бажаємо нових досягнень!
Крутий результат показали спортсмени з Кривого Рогу в Invictus Games.…