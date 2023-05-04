Криворізькі боксери вибороли золоті медалі на Всеукраїнському турнірі

Вітаємо боксерів та тренерів з блискучою перемогою!

З 25 по 30 квітня у Житомирі проходив Всеукраїнський турнір з боксу, де криворізькі спортсмени завоювали золоті медалі. Про це йдеться на фейсбук-сторінці ДЮСШ №8.

Змагання проходили на честь пам’яті Руслана Оглу.

Вихованці ДЮСШ №8 — Кирило Лавриненко, Святослав Кащєй та Артур Кузьменко здобули три золоті медалі з боксу.

Підготовкою до Всеукраїнського турніру займалися тренери — Богдан Шолом і Олександр Кучерявий.

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