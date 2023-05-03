В Воздушных силах сообщили, какими ракетами обстреляли Павлоград

В ночь на 1 мая россияне нанесли несколько ударов по Павлограду. Первые взрывы слышали вечером, а затем – утром, во время массовой атаки на Украину. Спикер воздушных сил Юрий Игнат во время телемарафона сообщил, какими ракетами могли обстрелять город.
Вероятно, первый удар нанесли баллистические ракеты, а утром это были боеприпасы из самолетов стратегической авиации.
Есть еще ракеты Х-555, но это однотипная ракета воздушного базирования. Чтобы установить тип ракеты, нужно иметь ее обломки», – отметил Игнат в эфире национального телемарафона.
По данным ОВА, враг попал в промышленное предприятие. Местные власти не уточняли в какое именно, но OSINT-аналитики утверждают, что удар могли нанести по химическому заводу, где вероятно могли хранить старое ракетное топливо.
Напомним, ранее мы сообщали, что во время атаки по Павлограду погибли двое нацгвардейцев, находившихся на боевом дежурстве. Еще 48 получили ранения, из них шестеро – дети. В городе и районе сильные разрушения.
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