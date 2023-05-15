Криворожец стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

Поздравляем с блестящей победой!

Воспитанник ДЮСШ №9 Дмитрий Васецкий стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе, которые проходили с 10 по 13 мая во Львове.

Об этом сообщили в федерации греко-римской борьбы Украины. Дмитрий стал победителем в весовой категории до 77 кг.

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