Криворожец стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

Воспитанник ДЮСШ №9 Дмитрий Васецкий стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе, которые проходили с 10 по 13 мая во Львове.
Об этом сообщили в федерации греко-римской борьбы Украины. Дмитрий стал победителем в весовой категории до 77 кг.
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Поздравляем с блестящей победой!
Поздравляем с блестящей победой!
Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.
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