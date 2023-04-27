Сколько можно заработать в Днепре без опыта работы: перечень вакансий

Найти работу человеку без опыта не всегда просто, поскольку большинство работодателей в Днепре ищут сотрудников с хотя бы минимальным опытом. Для тех, кто открыт новому, есть множество вакансий, где опыт работы не требуется, а нужна лишь настойчивость и желание учиться. Заработать на такой работе можно в среднем около 30 тыс грн в месяц.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 вакансий, где нужны люди без опыта и при этом они могут получать зарплату выше средней по региону.

В Днепре открыта вакансия менеджера по продаже недвижимости в риэлтерском агентстве. Платить обещают в среднем 36 тыс грн в месяц, но зарплата стартует от 20 тыс грн в месяц. Компания обещает большое количество бонусов, путешествий за ее счет и даже готовую базу покупателей и продавцов. Все, что нужно от соискателя – желание работать в команде, умение продавать и вести переговоры, а также ответственность. Среди обязанностей – поиск объектов недвижимости под клиента, составление и заключение договор, проведение показов квартир и домов, сопровождение сделок.

Продавец-консультант в салон по продаже дверей в Днепре может зарабатывать от 25 до 35 тыс грн, в зависимости от того, сколько получится продать товара. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта. Все что нужно от соискателя – консультации в салоне, контроль замеров и графиков монтажа, обзвон базы клиентов.

Оператор call-центра в фиансово-кредитной компании может заработать от 20 до 40 тыс грн в месяц. Опыт работы не обязателен, главное, чтобы кандидат мог работать в таблицах Exсel и программе Google Doc, был ответственным и мог вести переговоры с клиентами касательно погашения задолженности, мотивируя их оплатить долг. Компания помимо зарплаты обещает тренинги и возможность реализации творческого потенциала.

Водитель-экспедитор-международник, который может управлять большегрузом и имеет загранпаспорт может заработать в Днепре от 35 до 60 тыс грн. Все, что нужно будет делать – это возить товар в соседние страны: Польшу, Чехию, Болгарию, Литву, Латвию, Эстонию.

Пилот-оператор БПЛА может заработать от 30 до 50 тыс грн в месяц. Суть работы заключается в том, что с помощью дрона нужно будет обрабатывать поля удобрениями. Работа эта не на круглый год, а сезонная, с мая по октябрь. Компания обеспечивает проживанием и питанием и даже готовы бесплатно учить пилотов БПЛА. Главное, чтобы у соискателя были права категории В, готовность к ненормированному графику и длительным командировкам.

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