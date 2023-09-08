Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Контрактников в вузах хотят переводить на бюджет за добровольную военную службу

Контрактников в вузах хотят переводить на бюджет за добровольную военную службу

Сегодня 12:19
просмотров

Соответствующий законопроект появился 7 сентября.

Новости Днепра про Контрактников в вузах хотят переводить на бюджет за добровольную военную службу

Нардепы предлагают переводить на бюджетную форму обучения контрактников, добровольно идущих служить в армию.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады. Автор инициативы нардеп от «Слуги народа» Георгий Мазураш утверждает, что таким образом можно стимулировать студентов к добровольной службе.

Заметим, что сейчас существуют льготы для военных при поступлении в вуз, но такую возможность они получают, имея статус УБД – участника боевых действий.

Новости Днепра про Контрактников в вузах хотят переводить на бюджет за добровольную военную службу

Украинцев, которые учатся в учреждениях профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования на контрактной основе, могут перевести на безвозмездную форму обучения, если они добровольно согласятся на призыв в военную службу.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении профильного комитета.

Заметим, в 2022 и 2023 году абитуриенты-мужчины «штурмуют» учебные заведения. В прошлом году число контрактников увеличилось вдвое. Поступая в ВУЗы, призывники стремятся «откосить» от мобилизации законным путем. Поэтому в Верховной Раде предложили «запретить» получать второе высшее образование и установить возрастную границу для поступающих, если речь не идет о повышении ученой степени.

Читайте также:

Новости Днепра про Контрактников в вузах хотят переводить на бюджет за добровольную военную службуУкраїнська Новости Днепра про Контрактников в вузах хотят переводить на бюджет за добровольную военную службуРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Кому в Днепре могут повторно вручить повестки в 2023 году: причины
Новости Днепра
05.09.2023 17:15
Кому в Днепре могут повторно вручить повестки в 2023 году: причины

Часть военнообязанных жителей Днепра может получить повестку повторно. Это законно…

Повестки могут выдавать повторно: кого касается
Новости Днепра
05.09.2023 11:10
Повестки могут выдавать повторно: кого касается

Украинцы могут получать повестки даже если уже приходили в ТЦК…

В ВР планируют ввести предел по возрасту для отсрочки студентов от мобилизации: детали
Новости Украины
04.09.2023 16:53
В ВР планируют ввести предел по возрасту для отсрочки студентов от мобилизации: детали

Нардепы подали соответствующий законопроект.

Мобилизированных будет больше: обновлен список заболеваний для оценки пригодности военных
Новости Днепра
03.09.2023 17:40
Мобилизированных будет больше: обновлен список заболеваний для оценки пригодности военных

Минобороны обновило требования к оценке пригодности военнослужащих.

Последние новости

В Кривом Роге уже более 50 пострадавших, трое из них – «тяжелые»
В Кривом Роге уже более 50 пострадавших, трое из них – «тяжелые»

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 россияне ударили ракетой по Кривому Рогу.

Сегодня 12:55
5
просмотров
Родные 22-летней девушки из Кривого Рога, которая умерла после маммопластики, рассказали, как продвигается дело
Родные 22-летней девушки из Кривого Рога, которая умерла после маммопластики, рассказали, как продвигается дело

В июне этого года в Кривом Роге произошла трагедия – 22-летняя Алина Мухина умерла после маммопластики.

Сегодня 11:59
5
просмотров
В Днепре водятся редкие тропические бабочки с жутким названием (ФОТО)
В Днепре водятся редкие тропические бабочки с жутким названием (ФОТО)

Днепрянин выращивает тропических бабочек.

Сегодня 11:27
2
просмотров
Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии
Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв.

Сегодня 10:53
2
просмотров
Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартире
Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартире

В Днепре в помощи нуждается больная кошка, которую бросили на произвол судьбы в закрытой квартире.

Сегодня 10:26
3
просмотров
Клименко сообщил, что в Кривом Роге российская ракета убила полицейского, 25 человек травмированы
Клименко сообщил, что в Кривом Роге российская ракета убила полицейского, 25 человек травмированы

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв.

Сегодня 10:04
5
просмотров
В Кривом Роге россияне ударили по админзданию: есть погибший и пострадавшие
В Кривом Роге россияне ударили по админзданию: есть погибший и пострадавшие

Сегодня около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв - в регионе как раз была тревога.

Сегодня 09:45
5
просмотров
В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно
В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

В 8:56 в Днепропетровской области объявили тревогу.

Сегодня 09:08
38
просмотров
32 семьи военных области получили ключи от квартир в новом доме
32 семьи военных области получили ключи от квартир в новом доме

32 семьи военнослужащих Днепропетровщины получили квартиры в новом доме. Среди новоселов 12 офицеров и 20 сержантов и солдат.

Сегодня 09:00
4
просмотров
В Днепре «заминировали» семь школ: нашли ли что-то правоохранители
В Днепре «заминировали» семь школ: нашли ли что-то правоохранители

Учебный год только начался...

Сегодня 09:00
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх