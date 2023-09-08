Контрактников в вузах хотят переводить на бюджет за добровольную военную службу

Нардепы предлагают переводить на бюджетную форму обучения контрактников, добровольно идущих служить в армию.
Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады. Автор инициативы нардеп от «Слуги народа» Георгий Мазураш утверждает, что таким образом можно стимулировать студентов к добровольной службе.
Заметим, что сейчас существуют льготы для военных при поступлении в вуз, но такую возможность они получают, имея статус УБД – участника боевых действий.
Украинцев, которые учатся в учреждениях профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования на контрактной основе, могут перевести на безвозмездную форму обучения, если они добровольно согласятся на призыв в военную службу.
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении профильного комитета.
Заметим, в 2022 и 2023 году абитуриенты-мужчины «штурмуют» учебные заведения. В прошлом году число контрактников увеличилось вдвое. Поступая в ВУЗы, призывники стремятся «откосить» от мобилизации законным путем. Поэтому в Верховной Раде предложили «запретить» получать второе высшее образование и установить возрастную границу для поступающих, если речь не идет о повышении ученой степени.
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