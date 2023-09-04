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  • У ВР планують запровадити межу за віком для відстрочки студентів від мобілізації: деталі

У ВР планують запровадити межу за віком для відстрочки студентів від мобілізації: деталі

Сьогодні 16:53
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Нардепи подали відповідній законопроєкт.

Новости Днепра про У ВР планують запровадити межу за віком для відстрочки студентів від мобілізації: деталі

Нардепи зареєстрували проєкт закону, яким передбачене скасування відстрочки від мобілізації для чоловіків, які хочуть здобути другу освіту. Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту №9672.
 
Обмеження стосуватиметься саме тих студентів-чоловіків, яким виповнилося 30 років та які хочуть здобути ще одну вищу освіту, а не продовжити навчання, щоб отримати інший науковий ступінь. 
 
Тобто вступити на магістратуру/аспірантуру, щоб продовжити навчання – можна, а ось знову повернутися на бакалавріат або магістратуру (якщо вже отримували цей ступінь освіти) за іншою спеціальністю – ні. 
 

Відстрочку залишать для таких категорій студентів:

  • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній законом України “Про освіту”, якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

У законі також передбачається відстрочка для педагогів закладів фахової передвищої освіти. Вони не підлягатимуть мобілізація.

Як зазначили ініціатори закону, наразі мобілізації та призову не підлягають всі здобувачі вищої освіти, через що багато хто користується цим, щоб забезпечити собі законну відстрочку. 

На думку парламентарів, багато хто зі студентів-чоловіків, які вже мають вищу освіту, протягом 2022 та 2023 років повторно вступали до ВНЗ, щоб здобути рівень освіти, який є рівним або навіть нижчим за той, що в них є. 

Тільки за 2022 рік до ВНЗ зарахували 106 тисяч 771 вступників-чоловіків, які розпочали здобувати рівень освіти, що є рівнозначним, або є нижчим за здобутий рівень попередньої освіти.

Під час вступної кампанії 2023 року таких вже понад 74 тисячі, і це зважаючи на те, що прийом до ВНЗ триватиме до 30 листопада. 

На сьогодні спостерігається суттєве збільшення чисельності вступників у порівнянні з минулим 2022 роком, а саме здобувачів за рівнями кваліфікований робітник – 16 848 (у порівнянні з 2022 роком + 5 563 або + 49%), фаховий молодший бакалавр – 13 618 (+ 1 549 або + 13%), бакалавр – 32 105 (+ 4 544 або + 16%), – йдеться в пояснювальній записці.

На думку парламентарів, така практика ухилення від призову негативно впливає на нацбезпеку та деморалізує військових, яких уже мобілізували. 

Зауважимо, що за цей закон ще не проголосували, тож від не набув чинності.

Нагадаємо, раніше Федір Веніславський, який є одним із ініціаторів цього закону, пропонував заборонити чоловікам отримувати другу вищу освіту. 

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Новости Днепра про У ВР планують запровадити межу за віком для відстрочки студентів від мобілізації: деталіУкраїнська Новости Днепра про У ВР планують запровадити межу за віком для відстрочки студентів від мобілізації: деталіРусский

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