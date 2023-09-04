У ВР планують запровадити межу за віком для відстрочки студентів від мобілізації: деталі

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній законом України “Про освіту”, якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

У законі також передбачається відстрочка для педагогів закладів фахової передвищої освіти. Вони не підлягатимуть мобілізація.

Як зазначили ініціатори закону, наразі мобілізації та призову не підлягають всі здобувачі вищої освіти, через що багато хто користується цим, щоб забезпечити собі законну відстрочку.

На думку парламентарів, багато хто зі студентів-чоловіків, які вже мають вищу освіту, протягом 2022 та 2023 років повторно вступали до ВНЗ, щоб здобути рівень освіти, який є рівним або навіть нижчим за той, що в них є.

Тільки за 2022 рік до ВНЗ зарахували 106 тисяч 771 вступників-чоловіків, які розпочали здобувати рівень освіти, що є рівнозначним, або є нижчим за здобутий рівень попередньої освіти.

Під час вступної кампанії 2023 року таких вже понад 74 тисячі, і це зважаючи на те, що прийом до ВНЗ триватиме до 30 листопада.