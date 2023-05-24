Каратисты Днепропетровщины привезли 15 медалей с чемпионата Европы

Поздравляем и желаем новых блестящих достижений!

В минувшие выходные в польском городе Вроцлав прошел 36-й чемпионат Европы по киокушин каратэ. В нем приняли участие 750 спортсменов из 26 стран. 25 спортсменов из Днепропетровской области представляли нашу страну в составе национальной сборной.

Результаты впечатляют:

4 золотые медали

7 серебряных

И 4 бронзовых.

Об этом сообщил директор департамента молодежи и спорта в Днепропетровской областной государственной администрации Александр Пшеничников.

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