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Каратисты Днепропетровщины привезли 15 медалей с чемпионата Европы

Сегодня 08:00
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Поздравляем и желаем новых блестящих достижений!

Новости Днепра про Каратисты Днепропетровщины привезли 15 медалей с чемпионата Европы

В минувшие выходные в польском городе Вроцлав прошел 36-й чемпионат Европы по киокушин каратэ. В нем приняли участие 750 спортсменов из 26 стран. 25 спортсменов из Днепропетровской области представляли нашу страну в составе национальной сборной.

Результаты впечатляют:

4 золотые медали
7 серебряных
И 4 бронзовых.

Новости Днепра про Каратисты Днепропетровщины привезли 15 медалей с чемпионата Европы

Новости Днепра про Каратисты Днепропетровщины привезли 15 медалей с чемпионата Европы

Об этом сообщил директор департамента молодежи и спорта в Днепропетровской областной государственной администрации Александр Пшеничников.

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Новости Днепра про Каратисты Днепропетровщины привезли 15 медалей с чемпионата ЕвропыУкраїнська Новости Днепра про Каратисты Днепропетровщины привезли 15 медалей с чемпионата ЕвропыРусский

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