Каратисты Днепропетровщины привезли 15 медалей с чемпионата Европы

В минувшие выходные в польском городе Вроцлав прошел 36-й чемпионат Европы по киокушин каратэ. В нем приняли участие 750 спортсменов из 26 стран. 25 спортсменов из Днепропетровской области представляли нашу страну в составе национальной сборной.
Результаты впечатляют:
4 золотые медали
7 серебряных
И 4 бронзовых.
Об этом сообщил директор департамента молодежи и спорта в Днепропетровской областной государственной администрации Александр Пшеничников.
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