Каратисти Дніпропетровщини привезли 15 медалей з чемпіонату Європи

Вітаємо і бажаємо нових блискучих досягнень!

Минувшими вихідними у польському місті Вроцлав пройшов 36-й чемпіонат Європи з кіокушин карате. В ньому взяли участь 750 спортсменів з 26 країн. 25 спортсменів з Дніпропетровщини представляли нашу країну у складі національної збірної.

Результати вражають:

4 золоті медалі

7 срібних

Та 4 бронзових.

Про це повідомив директор департаменту молоді і спорту в Дніпропетровська обласна державна адміністрація Александр Пшеничников.

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