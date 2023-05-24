Каратисти Дніпропетровщини привезли 15 медалей з чемпіонату Європи

Минувшими вихідними у польському місті Вроцлав пройшов 36-й чемпіонат Європи з кіокушин карате. В ньому взяли участь 750 спортсменів з 26 країн. 25 спортсменів з Дніпропетровщини представляли нашу країну у складі національної збірної.
Результати вражають:
4 золоті медалі
7 срібних
Та 4 бронзових.
Про це повідомив директор департаменту молоді і спорту в Дніпропетровська обласна державна адміністрація Александр Пшеничников.
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