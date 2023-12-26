Как жителям Днепропетровщины узнать стоимость доставки газа в 2024 году

Инструкцию опубликовал Днепропетровский филиал «Газсети».
Клиенты могут узнать сумму ежемесячной оплаты услуг распределения природного газа. Ознакомиться с информацией можно в мультифункциональном кабинете my.grmu.com.ua.
Для получения информации следует выполнить следующие шаги:
На основе полученных данных потребители могут рассчитать сумму услуги: объем использованного газа с октября 2022 по сентябрь 2023 (услуга по распределению (годовая), куб.м) умножить на тариф на Днепропетровщине (1,512 с НДС).
Получившуюся сумму необходимо разделить на 12 (месяцев), что будет равно ежемесячной стоимости услуг.
Важно отметить: размер годовой заказанной мощности на следующий календарный 2024 определен в соответствии с фактическим объемом потребления природного газа за предыдущий «газовый год» с 01.10.2022 по 30.09.2023.
Заметим, что это руководство для клиентов Днепропетровского филиала. Днепр и район обслуживает Днепровский филиал «Газсети».
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