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  • Як жителям Дніпропетровщини дізнатися вартість доставки газу в 2024 році

Як жителям Дніпропетровщини дізнатися вартість доставки газу в 2024 році

Сьогодні 19:31
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Жителі Дніпропетровщини можуть самостійно перевірити скільки мають сплачувати за доставку газу в 2024 році.

Новости Днепра про Як жителям Дніпропетровщини дізнатися вартість доставки газу в 2024 році

Інструкцію опублікували Дніпропетровська філія “Газмережі”. 

Клієнти можуть дізнатися суму щомісячної оплати за послуги розподілу природного газу. Ознайомитися з інформацією можна у мультифункціональному особистому кабінеті my.grmu.com.ua.

Для отримання інформації слід виконати наступні кроки:

  • Здійснити вхід в особистий кабінет: https://my.grmu.com.ua/.
  • Перейти у розділ «Головна».
  • На сторінці знайти пункт «Річна замовлена потужність».

На основі отриманих даних споживачі можуть розрахувати суму послуги: обсяг використаного газу з жовтня 2022 року по вересень 2023 року (послуга з розподілу (річна), куб.м) помножити на тариф на Дніпропетровщині (1,512 з ПДВ).

Отриману суму необхідно поділити на 12 (місяців), що буде дорівнювати щомісячній вартості послуг.

Важливо відзначити: розмір річної замовленої потужності на наступний календарний 2024 рік визначено відповідно до фактичного обсягу споживання природного газу за попередній “газовий рік” з 01.10.2022 по 30.09.2023.

Зауважимо, що ця інструкція саме для клієнтів Дніпропетровської філії. Дніпро та район обслуговує Дніпровська філія “Газмережі”.

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Новости Днепра про Як жителям Дніпропетровщини дізнатися вартість доставки газу в 2024 роціУкраїнська

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