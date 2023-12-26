Як жителям Дніпропетровщини дізнатися вартість доставки газу в 2024 році

Жителі Дніпропетровщини можуть самостійно перевірити скільки мають сплачувати за доставку газу в 2024 році.

Інструкцію опублікували Дніпропетровська філія “Газмережі”.

Клієнти можуть дізнатися суму щомісячної оплати за послуги розподілу природного газу. Ознайомитися з інформацією можна у мультифункціональному особистому кабінеті my.grmu.com.ua.

Для отримання інформації слід виконати наступні кроки:

Здійснити вхід в особистий кабінет: https://my.grmu.com.ua/.

Перейти у розділ «Головна».

На сторінці знайти пункт «Річна замовлена потужність».

На основі отриманих даних споживачі можуть розрахувати суму послуги: обсяг використаного газу з жовтня 2022 року по вересень 2023 року (послуга з розподілу (річна), куб.м) помножити на тариф на Дніпропетровщині (1,512 з ПДВ).

Отриману суму необхідно поділити на 12 (місяців), що буде дорівнювати щомісячній вартості послуг.

Важливо відзначити: розмір річної замовленої потужності на наступний календарний 2024 рік визначено відповідно до фактичного обсягу споживання природного газу за попередній “газовий рік” з 01.10.2022 по 30.09.2023.

Зауважимо, що ця інструкція саме для клієнтів Дніпропетровської філії. Дніпро та район обслуговує Дніпровська філія “Газмережі”.

Читайте также:

Українська

Автор: