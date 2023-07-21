Как жителям Днепра вернуть переплату за доставку газа: инструкция

Недавно у жителей Днепра в платежках за доставку газа изменился оператор газораспределения: вместо "Днепрогаза" теперь "Газсети".

Но из-за того, что многие заплатили за эту услугу наперед в «Днепрогаз», деньги просто зависли в воздухе – ведь теперь нужно платить в другую компанию, а средства перевести они не могут.

Рассказываем, как вернуть переплаченные деньги!

Прежде всего нужно подготовить пакет документов и обратиться с ним в центр обслуживания клиентов: г. Днепр, ул. Исполкомовская, 34 или просп. Слобожанский, 96а. Также документы можно отправить по почте (г. Днепр, ул. А. Конисского, 5, 49101, Украина).

Это:

письменное заявление (образец на картинке);

копия паспорта (1-6 страниц);

копия идентификационного кода;

справка из банка с реквизитами карточного счета (может быть автоматически сгенерирована в мобильном приложении банка, должна содержать IBAN карточного счета);

копии квитанций на сумму переплаты.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь с ними по этим номерам: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888, 057-708-01-87, 056-747-36-35.

Напомним, ранее мы писали, что в «Нафтогазе» сделали важное заявление относительно цен на газ для жителей Днепра: подробности.

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